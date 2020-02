Luis Guzmán Palomino, conductor del camión cisterna de GLP que ocasionó la deflagración y posterior incendio en el distrito de Villa El Salvador (VES), brindó su declaración ante la Unidad de Accidentes de Tránsito de la PNP, con sede en Lurín, y afirmó que la tragedia fue “inevitable” por el desnivel que había en la pista de la zona.

"Yo tengo 50 años manejando, yo sé la ruta por donde voy. Lo que sucede es que en la avenida El Sol había un caos vehicular, por eso yo corté el camino, porque vi que por ahí circulaban los carros, pero me di con la sorpresa de que había un desnivel profundo, ahí chocó la parte posterior y la tubería se rompió. ¿Cómo yo iba a evitar eso?", sostuvo Guzmán Palomino a su salida del interrogatorio.

PUEDES VER Chofer conduce en sentido contrario por Evitamiento para escapar de operativo [VIDEO]

No obstante, este argumento demuestra que no cumplía con las normas, ya que los vehículos que transportan combustible altamente inflamable solo deben transitar por vías principales y no por calles donde habitan ciudadanos.

De esta manera, el cuestionado chofer no se mostró arrepentido por la desgracia que cobró la vida de 30 personas.

Graves infracciones

Según el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el chofer del camión siniestrado registra 14 infracciones muy graves, 38 graves y 31 leves.

Incluso, tiene papeletas por agredir a inspectores y por transportar materiales o residuos peligrosos con alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano.

Acompañado de su abogado, el conductor llegó a su manifestación con el fiscal para recibir la sanción tipificada como M39 por “conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento”.

"Yo me siento mal, ahorita estoy haciéndome un lavado gástrico porque he inhalado gas y se me ha complicado todo interiormente", dijo Guzmán.

La Clave

Esta sanción (M39) no comprende ninguna multa económica, solo la inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir y la retención del brevete.