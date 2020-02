Karla, la joven madre que rindió examen de admisión con bebé en brazos ingresó a la universidad

El bebé de Karla Méndez Mejía duerme plácidamente en sus brazos mientras su madre rinde un examen de admisión para ingresar a la universidad. Esta postal se difundió luego de que una joven madre rindiera un examen de admisión para la Escuela de Arquitectura. Pues bien, sus esfuerzos rindieron frutos, puesto que ella logró su ansiada vacante.

Karla, de 23 años, rindió el examen de admisión para la Escuela de Arquitectura de la Universidad César Vallejo, del campus de Chimbote, el pasado domingo 23 de febrero.

Karla Méndez no tuvo con quién dejar a su bebé, por lo que rindió su examen de admisión a la universidad junto a él. Foto: Difusión

Los esfuerzos y la concentración de la joven fueron captados por una cámara y, desde entonces, la imagen se difundió rápidamente a través de las redes sociales.

"Ser madre no es impedimento para lograr mis sueños, al contrario, es una motivación. Quiero darle a mi hijo una mejor condición de vida. Sé que no será nada fácil , pero gracias a Dios tengo el apoyo de mis padres y pareja, quienes me alientan a no desistir y luchar por lo que quiero”, señaló la ahora cachimba a la agencia Andina.

En una entrevista a ATV, Karla explicó que no tenía con quién dejar a su bebé, ya que su esposo trabajaba ese día. “Si no hay con quien dejar a los hijos, entonces hay que llevarlos como sea para salir adelante, por el futuro de nuestra familia. Hay varias mamás que pueden estudiar, un bebé no es impedimento para estudiar”, precisó durante entrevista.

"El bebé estaba durmiendo y a veces las piernas se me adormecían. Varios me miraban, pero no les tomaba importancia. Les parecía extraño”, comentó la joven madre.

Karla Méndez también explicó que el personal de la Universidad César Vallejo fue amable con ella y la ayudaron a cargar sus cosas hasta el aula. “Los profesores y encargados de la casa de estudios me dieron las facilidades”, agregó.