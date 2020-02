Chiclayo: exigen ampliar área de emergencia y comprar equipos en Las Mercedes

La Defensoría del Pueblo exigió al gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, intervenir en el caso a fin de que se adquieran camillas, sillas de ruedas y se acondicionen ambientes para destugurizar el área.

Con el oficio N.º 149-2020, el jefe de la Oficina Defensorial en Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, remarcó que se constató el hacinamiento en Emergencia, incluso afirma que algunos pacientes dormían en el suelo por la falta de camillas y espacios adecuados.

En ese contexto, precisó que las autoridades no gestionan la compra de logística bajo el argumento de que no existe espacio para ubicar los equipos. Además dijo que ello no es cierto, al señalar que sí hay espacios que pueden ser habilitados, como es el caso del cafetín, el que está ubicado al costado de Emergencia.

“El cafetín está concesionado pese a estar en un servicio público dentro del hospital, por lo que debería ser destinado a emergencia”, enfatizó y lamentó que no se hayan iniciado medidas legales efectivas.

En ese sentido exigió que se realice la adquisición de equipos para mejorar la calidad de atención; incluso dijo que la Gerencia Regional de Salud debe intervenir de acuerdo a sus competencias.