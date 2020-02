Diana Nuñez

Una menor resultó con una herida de gravedad en el interior de su vista, luego de que unos desconocidos le lanzaran globos con agua en la calle Garcilaso de la Vega, cerca al colegio Ramón Castilla, en la provincia de Jaén (región Cajamarca).

Mu indignado, se pronunció el padre de la víctima, Nexzar Bermeo Culquipoma, y denunció el daño ocasionado a su hija por unos desconocidos.

Mencionó que la menor dio detalles del hecho; según indica, se encontraba sentada en la puerta de su casa, cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal le lanzaron un globo lleno con agua que le cayó directo al ojo izquierdo.

Tras el ataque, la menor llamó a sus familiares quienes la condujeron a un hospital de Essalud donde fue ingresada por emergencias para que sea sometida a una cirugía en el ojo. El globo había causado una rayadura en el interior de su vista.

Nexar Culquipoma dijo que el alcalde debería de normar este tipo de juego y poner condiciones para que a nadie más le pase por un accidente similar.

Los carnavales no son malos, sino la gente que no toma conciencia en las consecuencias que pueden ocasionar si no juegan bonito'’, concluyó.