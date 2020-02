La Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo (Upagu), con 3.589 alumnos en Cajamarca, deberá cerrar en los próximos dos años luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) decidiera negarle el licenciamiento institucional.

La Upagu, que empezó a funcionar en 1998, no cumplió con ninguna de las condiciones básicas de calidad, por lo que se convirtió en la universidad número 43 en recibir un licenciamiento denegado.

Actualmente, la Universidad Antonio Guillermo Urrelo ofrece 20 programas presenciales de pregrado, maestría y doctorado, que están enfocados en ciencias sociales, comerciales y de derecho, ciencias de la salud; así como carreras de ingeniería, industria y construcción.

Según la Sunedu, como parte del proceso de licenciamiento, la Upagu tuvo conocimiento formal y expreso de los indicadores observados durante la etapa de revisión documentaria en el 2017. Sin embargo, al momento de presentar el Plan de Adecuación para subsanar dichas observaciones, a fines del 2018, la universidad no detalló el presupuesto destinado a cada acción, no planteó todas las actividades necesarias para levantar las observaciones realizadas, no planteó objetivos para los indicadores observados, entre otras inconsistencias.

Debido a ello, el consejo directivo de la Sunedu resolvió, además, desaprobar su Plan de Adecuación presentado.

"Respecto a la infraestructura, la universidad no pudo asegurar la continuidad de uso de todos sus locales, ni pudo detallar y demostrar las actividades de mantenimiento realizadas a su equipamiento y mobiliario", precisó la Sunedu. También tuvo deficiencias en investigación, gestión, docentes, planes de estudio y servicios complementarios.

La universidad puede apelar el fallo de la Superintendencia.

La clave

Según la Sunedu, 12 universidades siguen a la espera de su licenciamiento. Entre ellas figuran las universidades Federico Villarreal y Pedro Ruiz Gallo. En tanto, 90 universidades ya están licenciadas.