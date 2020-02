La última vez que sus familiares la vieron fue el lunes 17 de febrero de 2020. Carmen Isabel Soncco Delgado (31) salió de su vivienda en busca de un trabajo. Según declaraciones de su hermana, la mujer solía revisar avisos de ofertas laborales en los postes de la zona de la avenida Próceres; sin embargo, ese día no retornó a su hogar.

Según algunos testigos, Carmen Soncco desapareció cerca al paradero Santa, por la estación del tren Santa Rosa, aproximadamente a las 10:17 de la mañana en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Días anteriores, habría ido a tramitar su DNI para conseguir un trabajo. El lunes decidió ir en busca de uno. Salió con un vestido floreado, una chompa delgada color negro y botines marrones. El mismo día lunes 17 de febrero, al mediodía, uno de los parientes logró verla en el Metro de Canto Rey en dirección al Reniec.

Desde ese momento, nadie supo de ella. Lamentablemente, ella no cuenta con celular desde hace dos años, así que no pudieron contactarla telefónicamente. Ella no tiene hijos, pero sí una familia que la espera.

Según la hermana de la desaparecida, pusieron la denuncia el último miércoles 19 de febrero en la Dirincri de la PNP de Canto Rey. Incluso pegaron carteles en varios hospitales de la zona de San Juan de Lurigancho. Sus familiares han buscado en su distrito y Villa El Salvador.

El último martes 25 de febrero obtuvieron una llamada de una persona que vio a una joven con la descripción similar a Carmen Isabel Soncco Delgado (31) por Puente Nuevo; no obstante, la información fue escueta.

Según la descripción física de la joven, ella mide 1.56 cm, tiene la contextura semidelgada, color de ojos negros, tez trigueña y el cabello color negro. Si tiene información sobre ella, no dude en comunicarse a los números 997 031 723, 957 263 806 o 953 139 981.