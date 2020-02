Jorge Luis Flores Antonio (30) fue detenido esta mañana por agentes de la Policía Nacional del Perú, tras ser inculpado por acosar a varias niñas del cerro San Cristóbal y mostrarles sus partes íntimas en la vía pública en el distrito del Rímac.

Los familiares denunciaron que las menores de edad se encontraban jugando cerca del pasaje Lolo Fernández cuando el sujeto se les acercó. Las niñas quedaron asustadas, después de mostrarles sus genitales.

PUEDES VER Roban más de S/ 40 mil en KFC del Rímac tras burlar sistemas de seguridad

“Esta persona se fue riéndose y al ver que (las niñas) estaban ahí, regresó, y les dijo que si podía jugar con ellas. Esa no es la primera vez, ya ha pasado en diferentes ocasiones”, manifestó uno de los familiares a RPP. Incluso, expresaron que lo confrontaron y él habría admitido sobre el acoso a los menores, pero “sería la primera vez”.

Agentes de la comisaría de Piedra Liza en Rímac capturaron al sujeto para pasar pruebas de control de identidad y lo dispusieron al Ministerio Público. No obstante, según familiares del acusado, esto sería una confusión.

“Él me dijo que venía con paquetes y se puso a descansar, y ahí se acomodó el pantalón. Me dijo que no mostró nada", declaró el hermano del detenido.

PUEDES VER Extranjera hallada muerta en los Pantanos de Villa fue expulsada del país en enero [VIDEO]

Seis niñas identificaron al sujeto como su acosador y la persona que les mostró sus partes íntimas. “Este señor puede cometer otro delito mayor. Que nos tomen en cuenta la denuncia y por lo menos amonesten a este tipo”, dijo un vecino.

Por último, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tomará el caso para brindar el apoyo legal y psicológico a las víctimas. Vecinos esperan la mayor sanción al sujeto.