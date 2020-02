Miraflores: roban a extranjera costoso anillo de compromiso que le entregaron hace poco [VIDEO]

Una pareja de novios fue víctima de un violento robo en la puerta de su casa, en la cuadra 2 de la calle Cahuide, en el distrito de Miraflores. Delincuentes se apropiaron de varios objetos de valor, entre ellos, el anillo de compromiso de la mujer.

Cámaras de seguridad captaron la llegada de los agraviados al frontis de la vivienda. Cuando estaban a punto de ingresar apareció un moderno vehículo de color negro de donde descendieron sujetos fuertemente armados.

Los delincuentes encañonaron a los novios para que no opongan resistencia. Se llevaron 3 celulares de alta gama, billeteras, relojes y el anillo de compromiso que el novio le había entregado recientemente a su pareja. Todo estaba valorizado en más de 5 mil dólares.

Una de las víctimas, de nacionalidad colombiana, que radica en nuestro país hace más de 2 años, contó a ATV Noticias los momentos de terror que vivió durante el asalto.

“Estaba en shock, orando para que no nos pase nada. […] Pensé que me iban a disparar porque no tenían la intención de bajar el arma, sino todo el tiempo estuvieron apuntándonos. […] Él (el delincuente) me repetía ‘entrégalo, entrégalo’, y yo no me lo quería quitar (el anillo de compromiso), pero también tenía miedo como me estaba apuntando, me hagan daño”, narró la extranjera entre lágrimas.

La agraviada ha puesto la denuncia en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Miraflores y espera la pronta captura de los hampones para que no sigan cometiendo ilícitos similares en la ciudad.