Gommy, la mujer que alimenta todas las noches a los gatos de la Plaza Bolognesi pese al cáncer

La plaza Bolognesi del Cercado de Lima alberga a decenas de gatos abandonados por sus dueños, quienes tratan de sobrevivir en medio de la indiferencia general. Sin embargo, una persona ha cuidado incansablemente de ellos por más de una década, superando maltratos e incluso al cáncer. Se trata de Gommy Bustamante, quien los considera sus “bebés”.

La señora relata haberse encontrado en medio de la desdicha cuando conoció a los pequeños ‘mininos’. “Ellos me consolaron”, asegura. Desde entonces, y por casi 14 años, acude todas las noches, incluyendo domingos y feriados, al centro de la plaza repartiendo comida a los cerca de 24 felinos que han hecho del monumento su hogar.

En todos estos años, Gommy ha presenciado diversos atropellos contra los animales. En una ocasión, los agentes municipales rociaron con agua el lugar. En otra, unos hombres subieron al monumento a pegarle a los gatos con palos y taponearon el acceso al interior; uno de ellos quiso negar el hecho, pero tuvo que destapar el agujero tras ser confrontado por la mujer.

Combatiendo a la enfermedad

Pero quizá el obstáculo más feroz que esta señora enfrentó fue el cáncer. El apoyo de su hijo fue clave para seguir adelante. “’Hijito, me siento mal’, le digo. Y él me dice ‘ya mamá, terminas de darle de comer a los bebés y nos vamos al hospital’”, comenta. El hombre también iba a dejar la comida cuando su madre no tenía fuerzas para salir.

Con todo esto, la mujer no cesó de atender a sus “bebés”. Ni siquiera el hecho de haber sido desahuciada por un médico la ha frenado.

Hoy, Gommy no está sola. Un grupo de voluntarias la apoya en la ardua labor de brindarle alimento a estos animales. No obstante, ellas enfrentan ahora un reto bastante complicado.

Con el tiempo en contra

La Municipalidad de Lima anunció la remodelación del monumento ubicado en la plaza Bolognesi, y el grupo se ha visto en la obligación de retirar a todos los gatos del lugar. La institución les ha impuesto un plazo de tiempo para hacerlo y solo contribuirá con un par de andamios. Por eso, ahora solicitan la ayuda del público.

El plan de las voluntarias es construir una cabaña para albergar temporalmente a los felinos. Ellas necesitan materiales para la construcción, además de comida y areneros. También se requiere apoyo para conseguir un cerco que permita sacar a los gatos de forma segura.

PUEDES VER Liga contra el cáncer: Perú ocupa el primer lugar de radiación solar más alto en el mundo

La señora también invoca a las personas a no abandonar a sus mascotas, para que no pasen las penurias que le tocó ver. “El perro como el gato son ‘bebés’, sufren en la calle, pasan hambre, les dan patadas. El primer día, el animalito se pone a llorar, corre por todos lados. No puedo entender por qué tienen que abandonarlos”.

Una mano de ayuda

Micaela Ochoa decidió respaldar a Gommy tras escuchar su historia. Ella también dedica su tiempo a alimentar a varios animales callejeros.

“Nosotros queremos seguir ayudando a Gommy”, señala la joven, quien está a cargo de coordinar la ayuda para el rescate y el albergue temporal de los gatos. “Más adelante vamos a hacer una página para dar en adopción a la mayoría de ellos. Van a pasar un proceso de socialización y que sean adoptados responsablemente”, manifiesta.

PUEDES VER TC declara infundada demanda sobre la inconstitucionalidad de la corrida de toros

Si usted desea apoyar con esta noble causa, puede contactarse con Micaela al teléfono 987610144.