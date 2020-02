Luis Guzmán Palomino, conductor de la cisterna que ocasionó la deflagración en Villa El Salvador, acudió a una citación a la comisaría de Lurín para declarar sobre la tragedia que dejó a 30 personas fallecidas.

El chofer del vehículo pesado afirmó que el siniestro fue ''inevitable'' debido al desnivel que había en esa zona. Manifestó que una situación de esa magnitud era imposible de ser controlada.

''Yo tengo 50 años manejando, yo se la ruta por donde voy. Lo que sucede es que en la avenida El Sol había un caos vehicular por eso yo corté el camino, porque vi que por ahí circulaban los carros, sino no tenía por qué ingresar. Me di con la sorpresa que había un desnivel profundo, ahí choca la parte posterior y la tubería se rompe, ¿Cómo yo iba evitar eso? No se podía, por más que reciba mil capacitaciones'', sostuvo a La República.

Guzmán Palomino se refirió también a su estado de salud.

''Yo me siento mal, ahorita estoy haciéndome un lavado gástrico porque he inhalado gas y se me ha complicado todo interiormente'', señaló.

Asimismo, admitió que tenía infracciones de tránsito y que su hijo, gerente de la empresa Transgas , tenía conocimiento de ellas.

"Las papeletas se acumulan, yo saqué mi licencia en el año 77, no es del año pasado", mencionó.

Guzmán Palomino llegó en compañía de su abogado, Walter Ayala, quien se refirió al estado del camión cisterna.

"En el Perú todos los camiones son adaptados, no hay camiones que vengan con su tanque de fábrica. Si el Ministerio de Transporte da una ley en la que autoriza que los vehículos sean adaptados, la que está mal es la ley porque los usuarios solo cumplen”, mencionó.

Asimismo, hizo hincapié sobre la responsabilidad de Osinerming, quien supervisó la unidad.

''Hay otros factores que cuestionar, hay tres empresas que están pasando desapercibidas que son las que dan la revisión técnica, las que dijeron que el tanque estaba en perfectas condiciones y que los sistemas de seguridad estaban funcionando bien.'', afirmó Ayala.

Ambos llegaron a la comisaría de Lurín para recibir la sanción tipificada como M39 por ''conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento'', según SAT.

Cabe precisar que esta sanción no comprende ninguna multa económica más que la inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir, además del internamiento del vehículo y retención del brevete.