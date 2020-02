Esta madrugada se registró el asesinato de un hombre en el distrito de Comas, a quien mataron de 4 balazos en la cabeza. Según testigos, la víctima de aproximadamente 35 años y cuya identidad aún no ha sido identificada, conocería a sus victimarios, quienes todavía no han sido reconocidos.

Los asesinos citaron a la víctima en el cementerio La Balanza, ubicado en el Asentamiento Humano “Miguel Ángel Saldaña” en este distrito de Lima Norte. Fuentes policiales declararon a RPP que el hombre asesinado tuvo una fuerte discusión en plena vía pública. Luego de la pelea, los vecinos escucharon varios disparos.

Si bien el hombre no identificado recibió cuatro disparos, los vecinos de la zona comentaron que escucharon el disparo de hasta diez balazos. Asimismo, los agentes policiales señalaron que encontraron más de diez casquillos de bala.

El cuerpo fue encontrado a dos cuadras del cementerio donde fue citado. Los efectivos aseguran que, ante el ataque, la víctima intentó huir, pero fue alcanzado por los proyectiles. Al parecer, el móvil del crimen sería un presunto ajuste de cuentas, pues las fuentes policiales descartaron el móvil de robo debido a que el hombre tenía todas sus pertenencias.

No obstante, los vecinos de la zona indicaron que no conocen al sujeto asesinado. Estos solicitaron al medio mencionado el refuerzo de la seguridad en este asentamiento humano, pues no es la primera vez que ocurren este tipo de crímenes.

Hace aproximadamente tres meses, un hombre fue asesinado de la misma forma, por lo que los vecinos se encuentran alarmados. Estos solicitaron patrullaje y la instalación de cámaras de seguridad.