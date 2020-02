A los 89 años, se convierte en el electricista que siempre soñó ser

Don Alejo Ruiz Rubio sabía que no sería fácil, a los 89 años, iniciar una carrera técnica y terminarla. Pero también sabía de su fuerza de voluntad y su deseo por convertirse en técnico electricista. Así que se lanzó y lo logró. Y no solo eso, quedó entre los mejores de su promoción en el Instituto Superior Tecnológico Público Julio César Tello.

Don Alejo fue parte de la promoción de graduados de la carrera de Electrotécnica Industrial del referido instituto, ubicado en Villa El Salvador.

En una emotiva ceremonia, recibió el reconocimiento de sus compañeros al culminar su carrera y ser uno de los mejores estudiantes del salón.

Puntual y dedicado

"No falté a ninguna clase en estos tres años. Mi edad no fue un obstáculo para estudiar. Mis compañeros y profesores me ayudaron. Y mi familia, que siempre ha estado en todo momento", dijo emocionado el graduado.

Lejos de verlo como una actividad para mantenerse ocupado, don Alejo tomó muy en serio su deseo de convertirse en un profesional. Siempre le apasionó la electrónica y luego de ver varias opciones eligió el Instituto Julio César Tello, uno de los 23 institutos públicos en el ámbito de la gestión de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

A los 87 años, decidió postular y logró una de las vacantes que ofrece el mencionado instituto. A partir de ese momento empezó el reto de acabar su carrera y ser uno de los mejores de su promoción.

Lima Metropolitana cuenta con 23 Institutos de Educación Superior Tecnológicos y Pedagógicos, con una variada oferta de carreras gratuitas. La mayoría se encuentra en estas fechas en pleno proceso de admisión.

El perfil profesional y el plan de estudios de las carreras profesionales que ofrecen son previamente aprobados por el Ministerio de Educación. Los egresados obtienen un título a nombre de la Nación.