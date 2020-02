Solsiret Rodríguez: Brian Villanueva, padre de sus hijos, se pronuncia luego que MIMP entregase tenencia de menores a abuelos maternos [VIDEO]

Por: Jessica Merino

Entiende que los padres de Solsiret Rodríguez Aybar, es decir, los abuelos maternos de sus dos hijos no confíen en él; sin embargo, Brian Villanueva Castillo cuestiona la celeridad con la que la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer (MIMP) ha actuado frente a su caso.

‘’Mis hijos han ido por recomendaciones del Ministerio de la Mujer, que yo siento, sí es por presión mediática, todo este proceso de la evaluación ha sido manipulado por el Ministerio de la Mujer para quitarme a mis hijos por presión mediática’’, declaró Brian para La República.

‘’Yo entiendo que no confíen en mí y en mi familia y han salido a hablar pestes acerca de mi familia, y toda esa presión mediática ha hecho que la ministra de la Mujer (Gloria Montenegro) y el Ministerio de la Mujer haga un proceso que debería ser de semanas, lo haya hecho en dos días’’, dijo quien fue pareja de Solsiret.

El joven nos recibió en el departamento de su familia, lugar en donde Solsiret Rodríguez vivió sus últimas horas de vida, pues es allí, donde según la tesis de la Fiscalía, fue asesinada en presencia de sus hijos. La principal sospechosa del homicidio es la ex cuñada del padre de los hijos de la joven, Andre Aguirre.

El pasado viernes, la UPE dispuso esta medida administrativa y momentánea de protección para los dos hijos menores de la desaparecida Solsiret para que permanezcan con sus abuelos. Esta disposición se efectuará hasta que un juzgado lo ordene por definitivo mediante una resolución judicial.

¡Los hijos de #SolsiretRodríguez están protegidos por sus abuelos maternos! Nuestra Unidad de Protección Especial evaluó el entorno familiar de los niños y, a través de una medida de protección, dispuso que permanezcan con ellos, en un entorno familiar seguro y protector. pic.twitter.com/4eqpQ5J5FR — Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables (@MimpPeru) February 21, 2020

No obstante, para Brian Villanueva, lo ocurrido fue una emboscada, pues, según él, los abogados del MIMP le precisaron que sólo iban a reunirlos con los señores Carlos Rodríguez y Rosario Aybar para comunicarles sobre la muerte de Solsiret.

‘’Yo les rogué al Ministerio de la Mujer que, si es por el bien de mis hijos, que puedo hacerlo hasta que todo se aclare, ellos me han jugado mal, con engaños, me dijeron que íbamos a hablar de un tema tan delicado como es comunicarle la muerte de su madre y me dijeron que nos íbamos a reunir con los abuelos para hablar de ese tema y solo de ese tema’’, manifestó el joven.

Prisión preventiva para implicados

Kevin Villanueva y Andrea Aguirre son investigados por el delito de homicidio calificado con gran crueldad. El pasado viernes 21 de febrero, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao acató el requerimiento por 9 meses de prisión preventiva de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao contra ambos imputados.

Ambos son los presuntos coautores de la desaparición y muerte de Solsiret Rodríguez Aybar, ocurrido el 23 de agosto de 2016. ''Andrea y Kevin son coautores de este delito de homicidio calificado pues habrían tenido un plan criminal con división de roles a fin de acabar con la vida de Solsiret Rodríguez Aybar'', expuso Jimmy Mansilla Castilla, fiscal a cargo del caso.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo que la víctima no falleció producto de un accidente sino a causas violentas, de acuerdo a las pericias realizadas a los restos encontrados. En ese sentido, desvirtuó en parte las afirmaciones realizadas por Andrea Aguirre.

El magistrado indicó que el imputado Kevin Villanueva ocultó las evidencias del asesinato de Solsiret cometido en su domicilio.

Sumado a estos elementos de convicción, el representante del Ministerio Público presentó el informe del levantamiento del secreto de las comunicaciones, la confesión de los imputados, las declaraciones de testigos, entre otros.