Joven piurana desaparece misteriosamente tras supuesto viaje a Dubai

Piura. Una joven madre de familia partió a España en busca de un mejor porvenir, dejando a su único hijo al cuidado de su madre; sin embargo, ellos ahora se encuentran desesperados, puesto que desde el pasado 15 de febrero su familia le perdió el rastro.

Según cuenta María Ester Lavalle Estrada, madre de Yahaira Gabriela López Lavalle (19), el 5 de agosto del año pasado su hija partió a España para trabajar y visitar a su padre, quien reside en dicho país desde hace 15 años. Al estar varios meses en ese país, la joven conoció a una pareja de ecuatorianos identificados como Jimy Manso Ripalda y Giovana Almeida, quienes se convirtieron en sus mejores amigos.

En medio del viaje, la muchacha planeó un paseo de tres días a Dubai, debiendo retornar a España el 16 de febrero; sin embargo, sospechosamente sus redes sociales fueron desactivadas desde el 15 de febrero, día en que fue la última comunicación entre madre e hija.

Incluso, la desesperación aumentó desde que no respondió ninguna llamada a su celular, por lo que la familia teme lo peor, ya que la pareja de ecuatorianos también se encuentra sin dar señales.

Además, según refiere la denunciante –que acudió a la sede de la Divincri para exigir apoyo– desde España tuvo contacto con varios amigos de su hija, quienes le indicaron que los ecuatorianos deben saber muy bien lo que le pasó, ya que siempre andaban juntos.

“Mi corazón de madre me dice que mi hija está bien, pero me desespera el no saber de ella. Les suplico que me apoyen a encontrar a mi hija, por favor, a todas las autoridades pido de corazón para ubicar a mi hija. Como madre se los pido”, expresó entre sollozos la madre de familia.

Por tal motivo, la angustiada mujer pidió apoyo a las autoridades peruanas en España y Dubai y de esa manera comenzar una intensa búsqueda de su hija mayor.