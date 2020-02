Profesora denuncia robo de 4 mil soles mediante app del Banco de la Nación [VIDEO]

Una maestra de educación secundaria sufrió el robo de 4 763 soles de su cuenta bancaria a través de la app del Banco de la Nación.

Ruth Mónica Cotera Colqui denunció que el sábado 22 de febrero, ciberdelincuentes le vaciaron su cuenta de ahorros y realizaron dos trasferencias bancarias, las cuales fueron notificadas a través de correo electrónico.

“Realmente me sorprende porque yo no tengo el aplicativo del Banco de La Nación en el celular por seguridad, ya que ahí me depositan mi sueldo. Sin embargo, el día sábado me llegan dos reportes al correo electrónico de dos retiros. Uno que es una trasferencia a otra cuenta a otro banco y el otro es un giro”, comentó a 90 Matinal.

La denunciante señaló que los movimientos bancarios se realizaron a Ericka Orbe Fababa e Isaías Cruz Santos.

Asimismo, precisó que se intentó comunicar con el Banco de la Nación, sin embargo, la entidad no atendió hasta más de media hora después.

"Llamé al Banco de la Nación y después de 40 minutos me atendieron recién. Ellos me dijeron que ya se había hecho la denuncia y que tengo que esperar 30 días hábiles para que me den una respuesta, ni siquiera para que me den el dinero”, agregó.

La docente aseguró que ese dinero lo tenía destinado para pagar sus deudas y la operación de su padre. Ante ello, Cotera hizo un llamado a las autoridades para agilizar la devolución de su dinero.

“Me he quedado sin un solo centavo, la otra semana tengo que pagar mis cuentas al banco y ayer mi padre de 73 años fue intervenido de la vista y necesita otros cuidados. Me he tenido que prestar”, manifestó.