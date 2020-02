Carola Elizabeth Herrera Mayanga falleció a los 36 años luego de recibir una golpiza de su pareja, en el Callao. La familia de la víctima señala que el caso se trata de un feminicidio, ya que la joven madre de tres menores sufrió un paro cardíaco en un hospital chalaco, luego de los golpes. Su victimario se encontraba no habido desde el sábado y fue capturado este lunes 24 de febrero por efectivos de la Policía Nacional.

La víctima trabajaba como azafata y su hermana sostiene que habría sido atacada luego de dar por terminada la relación con Roberto Alfonso Minaya Melgarejo, de 36 años, ya que este la maltrataba constantemente.

Así lo señala Giseilla Herrera, hermana de la víctima. "La dueña de la casa indicó que mi hermana se había desmayado. Y el doctor dice que no ha sido así, que ella ha llegado mal, que estuvo 11 minutos en reanimación y después entró a un paro cardíaco producto de los golpes que le habría hecho su pareja, narró la pariente.

A pesar del contexto de violencia de género, el conviviente de la víctima y presunto autor de feminicidio, solo fue a dar su manifestación a la Policía como testigo, pero no fue detenido, el pasado sábado 22 de febrero.

Este lunes 24 de febrero, Minaya Melgarejo fue trasladado hasta la Divincri del Callao para que rinda su manifestación y peritos se hallan en la vivienda en la que fue golpeada Carola Herrera.

La Sexta Fiscalía Provincial Corporativa del Callao ya abrió investigación preliminar contra Roberto Alfonso Minaya Melgarejo. Así, el fiscal Rómulo Tapia Monroy realiza las diligencias con peritos especializados a fin de determinar las responsabilidades.

Los hermanos de la víctima también asistieron hasta el lugar para brindar sus declaraciones y exigir justicia.

Uno de los hermanos de la víctima, declaró a Prensa Chalaca para señalar que “la Policía fue a su casa, lo sacó y lo trajo hasta aquí (Divincri)”. Luego añadió que fue llevado al cuarto que alquilaba con su hermana para que brinde su versión de cómo habrían sucedido los hechos.

“No entiendo por qué el salió esposado. No creo que fue la forma correcta en la que haya salido. Los policías se lo llevaron así nomás, no nos quisieron dar información, me tuve que acercar al capitán para que me expliquen”, señaló el hermano.

“Nosotros queremos justicia, que el procedimiento se lleve a buen puerto como debe de ser”.

A las 2:30 de la tarde del último sábado, la familia de que se había desmayado y fue llevada al hospital Barton Thompson.