El suboficial de la policía Jordan Torres Rojas atacó a su pareja días atrás en el distrito de Santa Anita. Ante los reclamos y la denuncia de la víctima de violencia, el Ministerio del Interior (Mininter) indicó a través de Twitter que se le aplicarán “la más drástica sanción".

La mujer le indicó al agente policial que tenía que regresar a su casa. Según sus declaraciones, este no la dejaba ir. “Yo le dije que me tengo que ir a mi casa, él me dijo quédate, quédate”, cuenta la agraviada.

Mientras la mujer intentaba retirarse ante la actitud violenta del policía, este le quitó el celular y la agredió. “Me golpeó, me dio un codazo. Todo lo que tú provocaste, me dijo, y luego me pidió perdón”, señaló la mujer.

La agraviada añadió que el suboficial, quien portaba uniforme y se encontraba en una patrulla de la Policía Nacional del Perú (PNP), se encontraba acompañado de otro efectivo policial.

Ante los gritos de la mujer, los vecinos del lugar acudieron a ayudarla. Fue en este momento en que Torres Rojas intentó huir en un vehículo particular.

El Mininter indicó a través de su cuenta oficial de Twitter que la Comisión de Idoneidad determinará la sanción para el agente policial.

Según la ENDES 2018, el 63% de mujeres peruanas han sido víctimas de violencia ejercida por su esposo o pareja. Sólo el 28,9% de estás busca ayuda en alguna institución.

Asimismo, se indica que las tres principales forma de violencia hacia la mujer en Perú son la violencia psicológica y/o verbal (58.9%), la violencia física (30.7%) y la violencia sexual (6.8%).