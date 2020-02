Una estudiante de la Facultad de Biología de la Universidad Ricardo Palma denunció a sus compañeros de aula Nicholas Dávila Burga, José Giovanni Jesus Ávila Peltroche y Roy Anderson Oropeza Clavo, porque la agredieron mediante un chat grupal de Facebook.

La joven cuenta en una publicación de Facebook que en noviembre de 2019 fue alertada por una compañera de que estos sujetos enviaron una fotografía suya y hablaron de violarla y hasta matarla.

“Ella me hizo llegar una serie de capturas de pantalla de conversaciones entre ellos, en los cuales se referían a mí de la manera más asquerosa que puedan imaginar. Decían en este chat que me violarían, que me maten y que luego de matarme pretendían ultrajar mi cuerpo porque el cuerpo post mortem ajustaba más. Así de grave y retorcido. Obviamente esto me afectó de sobremanera. Cabe resaltar que estos tres sujetos solo son conocidos, es decir me los he cruzado en los pasillos, nunca hemos sido amigos, casi nunca hemos mantenido una conversación, así que el hecho que ellos se refieran de mi es aún más espeluznante”, escribió.

Tras la acusación pública, Dávila Burga envió varios mensajes a la víctima en los que le pedía disculpas y que borrara la publicación, pues sus familiares estaban afectados por lo que describía allí.

“(...) si bien estás en todo tu derecho esto me parece que también es un daño para mi familia. Sé que debí pensarlo antes de decir todo lo que dije”, se lee en el chat en el que este hombre también le ruega a la agraviada que quite los nombres de sus cómplices, pues afirma que él los “incitó” a agredirla verbalmente.

“Te imploro (...) por favor mantengamos esto entre nosotros yo voy a seguir el proceso como debe ser”, dijo.

En un informe de La República revelamos un caso similar de hostigamiento sexual que sufrió una estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Es usual que los estudiantes agredan a las mujeres universitarias mediante chats grupales de Facebook o WhatsApp.