Dueño de camión que ocasionó tragedia en VES: “Hay más responsables, pero no los tocan” [VIDEO]

A un mes de ocurrida la deflagración en Villa El Salvador, el dueño del camión cisterna, Luis Guzmán Escriba, brindó una entrevista para responder sobre el siniestro que ocasionó la muerte de 30 personas.

En diálogo con Punto Final, el propietario de la empresa Transgas aseguró que el vehículo pesado sí cumplía las medidas de seguridad para distribuir GLP. Reveló que Osinergmin solo realizó una revisión a su vehículo desde que obtuvo la autorización para circular.

“Ese camión ha pasado todos los registros y documentaciones para que me den el permiso. Si hubieran hecho un buen trabajo (…) con esto no me estoy lavando las manos, pero que hagan una investigación justa. Yo voy aceptar mi responsabilidad, pero también hay otros responsables, pero se han ensañado conmigo porque me han clausurado la empresa. La única responsabilidad que asumo es haberle dado trabajo a mi padre”, afirmó.

A pesar de que los peritos de la Policía determinaron que todo se originó por una deficiencia en la válvula, Guzmán Escriba culpó a la vía del distrito por lo ocurrido. Aseguró que la Municipalidad tiene gran responsabilidad debido a la mala calidad de las pistas.

“Tenía las válvulas. (Se rompió) por la pista. Yo soy arquitecto no ingeniero. Yo no hago las pistas (…) La autorización municipal no lo contaba. Esa no es una manera de que no puedas trabajar. Es una regla de oficina. Estoy acá para dar la cara por esos fallecidos, porque merecen justicia, y si la justicia decide por mí condenarme una pena, yo la acepto. La Municipalidad está metida hasta la coronilla con todo eso, más de 70 millones de soles por las pistas. Hay bastante corrupción. Las justicias por igual”, agregó.

Asimismo, el dueño de la empresa respondió por las múltiples citaciones a las que no asistió. Indicó que tuvo complicaciones con su salud que le impidieron responder.

“Las veces que me han citado es porque estoy con descanso médico. Yo no soy un prófugo de la justicia, porque esas familias no necesitan personas que se escondan después de lo que ha pasado”, señaló.

Dueño de Transgas declara por tragedia

El dueño de la empresa Transgas, Luis Guzmán Escriba, declarará ante el fiscal Humberto Durán Ponce de León sobre la deflagración ocurrida el pasado 23 de enero, en Villa El Salvador. La cita está pactada para este lunes 24 de febrero a las 10:00 a.m.