Por Solsiret y todas

Estefanía Chumpitaz, comunicadora y shoemaker.

Mientras escribo estas líneas, pienso en cómo sería un día sin mujeres. Es aterrador pensarlo pero no lejano. Y me pregunto, ¿qué pasaría si un día desapareciera? ¿Qué sentirían mis amigos, mis padres, mis compañeros de trabajo y las personas que me conocen de alguna manera? ¿Me buscarían o aparecería muerta después de días, meses o años? Y analizo cómo podemos evitar para que más mujeres desaparezcan. Debemos prestar atención a los maltratos, regularizar en las comisarías y agilizar las investigaciones. Las mujeres vivimos con miedo y violencia todos los días. Maltratos psicológicos, sueldos desiguales, golpes, violaciones y nadie hace nada. Mamá, si algún día no vuelvo, destrúyelo todo.

.............................................

#Undíasinmujeres

Gonzalo Frech, experto en comunicación externa.

No irán a trabajar, ni a las universidades, ni a los colegios; la protesta #undiasinmujeres que se realizará el 9 de marzo en Ciudad de México a raíz del feminicidio de Fátima busca concientizar sobre la importancia y valor de la mujer en la sociedad y en nuestras vidas. En 2019, en el Perú se registraron 164 casos de mujeres asesinadas, casi como si hubieran matado a una mujer cada 2 días; lo cual refleja cómo, a pesar de tantas manifestaciones, esta situación no vislumbra un final a corto plazo a nivel global. ¡Atentos! De tener éxito esta iniciativa, lo cual es muy probable, seguramente se empezará a replicar en todas partes, así como sucedió con el mensaje feminista en Chile hace muy poco.