Los problemas que afrontan los 177 mil estudiantes de las universidades no licenciados por Sunedu, no serán solucionados por el Decreto 034-2019, afirmó el constitucionalista Enrique Ghersi.

“Son 177 mil jóvenes a los que se manda a la calle y se les dice que no pueden seguir estudiando. Las protestas estudiantiles que ocurrieron en Chile en 2016, 2018 y 2019 terminaron en graves actos de violencia porque el gobierno no supo darles las alternativas necesarias”, afirmó Ghersi.

Ya suman 33 las universidades que no han recibido el licenciamiento de Sunedu.

La mayor parte de estudiantes afectados pertenecen a la Universidad Alas peruanas (65.078), Universidad Privada Telesup (20.274) y Universidad San Luis Gonzaga (19.472).

“Es un disparate hacer una reforma de la educación universitaria lanzando a la calle a 177 mil estudiantes. Es un desalojo al derecho a tener una profesión. Insisto, si hay malas universidades, ciérrenlas o refórmenlas, pero sin olvidarse del elemento central de una universidad: los estudiantes”, anotó el constitucionalista y profesor universitario, Enrique Ghersi.

Con la finalidad de evitar que los estudiantes afectados por el no licenciamiento de sus centros de estudios, trunquen sus carreras universitarias, el gobierno contempló con el Decreto 034-2019 que los claustros estatales los acojan para que prosigan su formación profesional. Ghersi no está de acuerdo.

“Es imposible que las universidades públicas puedan incorporar a los 177 mil estudiantes afectados. Parece que el gobierno no se ha enterado que varias universidades públicas están bajo planes de emergencia y carecen de recursos suficientes. El problema de fondo es que la Sunedu, en lo que respecta a los estudiantes, ha actuado al margen de la ley. Ese decreto pretende dar una apariencia de solución. Algo muy propio de este gobierno que cree que la ficción se puede convertir en realidad”, manifestó.

“Entiendo que el gobierno por intermedio de la Sunedu está en su derecho de realizar las reformas que considere necesarias en el sistema educativo, pero lo que no puede es generar un problema social dejando en el aire y sin alternativas reales a 177 mil estudiantes afectados. No se soluciona un problema generando otro. No se mejora la calidad educativa reduciendo la oferta porque es elitizar la educación”, arguyó Enrique Ghersi.

Los estudiantes perjudicados por el no licenciamiento de la Universidad Alas Peruanas, Universidad Privada UTP y la Universidad San Luis Gonzaga, representan más del 60% del total de 177 mil.

La otra salida

Para el experto Enrique Ghersi, la solución al problema de la mala calidad de la educación universitaria no es el cierre de los centros de estudios profesionales. Planteó otra solución.

“Enfocar el tema en su integridad, esa es la cuestión. No enfocarse únicamente en el cierre de universidades sin tener en cuenta las alternativas para los estudiantes. Esa es una actitud se diría hasta despreciativa hacia los jóvenes que están en busca de un futuro. La competencia es mejor que la regulación para mejorar cualquier cosa, incluida la educación”, expresó.

PUEDES VER Tacna: Zeballos afirmó que familias afectadas por caída de huaico serán reubicadas

Incluso resaltó que podría considerarse que existiría una contradicción con lo ordena la Constitución porque se ha dictado un decreto con nombre propio, al considerar mayores prerrogativas a las universidades nacionales respecto a las privadas.

“El artículo 103 de la Constitución ordena que no se pueden expedir normas especiales que favorezcan a un sector específico. Y en este caso el gobierno se ha llevado de encuentro el mandato constitucional porque el Decreto de Urgencia 034-2019 otorga a las universidades públicas un trato preferencial que no tienen las universidades privadas”, anotó Ghersi.

Diferencias y preferencias

Preguntado sobre los supuestos privilegios a los que se refiere, precisó el constitucionalista: “El decreto 034 dispone que las universidades públicas con licencia denegada, tienen un plazo de dos años para adecuarse y además van a tener una Comisión Reorganizadora. Es decir, la Sunedu les negó su licenciamiento,pero pueden seguir funcionando y sus estudiantes continuar con sus clases. En cambio, los estudiantes de las privadas que tampoco lograron el licenciamiento, se van a la calle. Para ellos no hay plazo de dos años ni comisión reorganizadora. Ese es un privilegio único para las universidades estatales. Eso es anticonstitucional”, argumentó.

Cuando se le indicó a Enrique Ghersi que varias de las universidades que perdieron su licenciamiento tenían un pésimo nivel y que resulta correcto que no puedan seguir operando, el constitucionalista no cuestionó ese aspecto. Se trata de la diferenciación que hace el gobierno entre las universidades públicas y privadas.

“No me refiero a ninguna universidad en particular. Me refiero a dos cosas que no se pueden dejar de lado en cualquier materia. La legalidad y los efectos sociales. Si el gobierno quiere cerrar las universidades que no cumplen niveles necesarios, que las cierre pero sin distinguir si son públicas o privadas. No puede decir que una pública que no cumple los requisitos tiene un régimen legal favorable y la privada, que tiene las mismas deficiencias, debe ser cerrada. Eso es ilegal y es antidemocrático porque están creando, como dijo un ex presidente muy cuestionado, ciudadanos de segunda clase”, destacó Ghersi.

El constitucionalista no descartó que en el proceso de licenciamiento podría existir “un cierto matiz de encargo político”. Por eso, apuntó que alguna relación tiene que de la noche a la mañana, la ministra de Educación, Flor Pablo, haya sido apartada del gabinete.

“De pronto la licencian a Flor Pablo, como a los estudiantes, y la mandan a la calle y nombran en su reemplazo como ministro al exjefe de la Sunedu ¿En qué momento? Cuando las universidades a las cuales se señalaba o sospechaba que podían tener vínculos con partidos políticos ya estaban fuera de juego o duramente sancionadas. Misión cumplida y el premio a Martín Benavides es el ingreso al gabinete ministerial. Les interesó más el asunto político que el problema estudiantil. Y el asunto político era necesario resolverlo pero con mejores métodos, con respeto a la ley y, sobre todo, sin 177 mil víctimas”, concluyó el constitucionalista Enrique Ghersi.