La violencia de género no cesa. Una mujer de 36 años murió luego de que sufriera golpes por parte de su pareja en la calle Agua Santa, en la urbanización Pedro Ruiz Gallo, en el Callao.

La víctima fue identificada como Carola Elizabeth Herrera Mayanga, quien trabajaba como azafata en un restaurante.

Ella deja tres hijos (de 7, 13 y 16 años) en la orfandad y sería una nueva víctima de feminicidios, según denuncia su familia.

Según la hermana de la víctima, Giseilla Herrera, su agresor es Roberto Alfonso Minaya Melgarejo, quien la violentaba constantemente a tal punto de que la víctima tenía planeado abandonarlo y poder vivir con sus hijos y demás hermanos.

"La dueña de la casa indicó que mi hermana se había desmayado. Y el doctor dice que no ha sido así, que ella ha llegado mal, que estuvo 11 minutos en reanimación y después entró a un paro cardíaco producto de los golpes que le habría hecho su pareja, narró la pariente.

Giseilla Herrera dijo también que su conviviente solo fue a dar su manifestación a la Policía (a la comisaría de Carmen de la Legua) como testigo, pero no fue detenido. No sabemos qué es de él. No está en su casa, me han dicho que lo han visto subirse con dos mochilas en una camioneta", precisó. Agregó que esperan que las autoridades investiguen el caso como un feminicidio.

Los familiares de Carola dijeron que están a la espera de la necropsia para saber verdaderamente qué ha ocurrido.

Asimismo, señalaron que esta no era la primera vez que el conviviente golpeaba a la víctima. "La maltrataba, venía con moretones. Él le quitaba su dinero. Cuando la golpeaba no iba a trabajar", dijo la hermana.

También señaló que interpuso una denuncia, pero la "Policía nunca procedió". "Ella tenía miedo y nos lo comentaba. Hay personas que han visto cuando la maltrataba en la calle. Él decía que solo muerta la iba a dejar".

Advertencia a la PNP

Se debe indicar que el ministro del Interior, Carlos Morán, advirtió que el comisario o policía que no atiendan de manera correcta una denuncia de violencia contra la mujer o contra las niñas que terminen en feminicidio serán destituidos y denunciados penalmente.