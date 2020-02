Gerente de Chepita Royal sobre muerte de joven: “Yo también estoy muy dolido” [VIDEO]

José María Custodio, gerente administrativo de Chepita Royal, el centro de esparcimiento ubicado en el distrito de Puente Piedra donde murió un joven y su hermano adolescente quedó herido, brindó sus descargos.

El representante aseguró que la máquina de espuma de donde se generó la descarga eléctrica no era artesanal, si no que la compraron en el 2018 y no presentaba ninguna falla. Asegura que la usaban de 2 a 3 veces al año.

Contó que apenas se produjo el accidente, los salvavidas del establecimiento llevaron a los jóvenes al tópico, donde fueron atendidos por dos enfermeras, quienes fueron las que sugirieron que sean evacuados a un centro médico.

Dijo que uno de los heridos fue llevado a la clínica en una vehículo de la empresa, sin embargo, al otro lo trasladaron en un taxi ya que la cantidad de personas dentro del local no permitía sacar a otro sus vehículos con rapidez.

Aseguró que se reunió con toda la familia para brindarles el apoyo necesario y menifiesta que se ha comprometido a correr con todos los gastos, no solo con la hospitaización y medicinas del menor que permanece internado, sino también con el sepelio del joven de 26 años que falleció una hora después del accidente.

Custodio negó que haya querido sobornar a los padres, ni mucho menos que los amenzaó para evitar que cuenten lo sucedido a la prensa. “Yo también estoy muy dolido”, dijo el gerente, quien agregó que están a la espera de lo que digan las investigaciones policiales y de la Fiscalía.