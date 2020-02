Chepita Royal: madre de víctima denunció que le ofrecieron 500 soles para que no denuncie [VIDEO]

Dos trabajadores de Chepital Royal de Puente Piedra habrían acudido hasta el hospital del mencionado distrito para ofrecer 500 soles a la familia de los jóvenes que sufrieron una fuerte descarga eléctrica en su local el domingo 23 de febrero.

Rosa de la Flor Vásquez, madre de las víctimas, denunció que los dos hombres le pidieron que no denuncie la negligencia ante los medios de comunicación y la Policía Nacional (PNP).

Una máquina que botaba espuma causó que Marcos Gamero de la Flor (26) muriera electrocutado mientras presenciaba un concierto en el local. Su hermano de 14 años está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Puente Piedra producto de la descarga.

“Fueron dos trabajadores de ellos y me dijeron que me iban a ayudar con 500 soles pero que no denuncie a la prensa ni que denuncié a la policía. Los saqué botando de la clínica ¡¿cómo no voy a denunciar?!”, señaló De la Flor a América Noticias.

Uno de los representantes de la empresa negó que hayan intentado sobornar a la familia de las víctimas. Su abogado afirmó que pagaron los gastos del sepelio del fallecido.

“Eso está en el acto de la Fiscalía, donde estoy haciendo la anotación de que no se han cortado, se ha saltado al momento del incidente”, respondió cuando le consultaron por qué los cables de las cámaras de seguridad estaban rotos.