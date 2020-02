Lindberg Cruzado Chimbote

Áncash. El alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Roberto Briceño Franco, denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte y de un reglaje en su contra. La autoridad mostró un mensaje de texto e imágenes de seguimiento a su persona, por lo que ha pedido a las autoridades policiales que investiguen.

Según su sospecha, los actos intimidatorios tendrían relación con su negativa de pagar un sueldo completo como escolaridad a los trabajadores municipales, razón por la cual piensan acatar una huelga indefinida desde el 9 de marzo.

“Estamos recibiendo no solo amenazas de muerte sino hasta seguimiento a mi persona. Estuve en mi carro blanco abasteciendo combustible y una persona me estuvo siguiendo y filmando. En los mensajes me dicen que me van a balear”, pronunció Briceño.

El burgomaestre cuestionó que los dirigentes del sindicato de trabajadores municipales prioricen “su bolsillo” y no tengan en cuenta la deuda de más de 232 millones de soles que tiene la comuna provincial, de los cuales 164 millones de soles corresponde a pago de los servidores ediles.

“Los dirigentes que están convocando a la huelga están mal, ellos piensan más en sus bolsillos y no en la municipalidad. Hemos pedido en consulta a la Contraloría y al Ministerio de Economía y ambos entes han sido claros, no se puede pagar convenios colectivos. Cómo es posible que la comuna tenga una deuda de S/232 millones y S/164 millones sea de pagos a trabajadores que nos embargan por todas las cuentas”, añadió.

Cabe indicar que en días pasados el alcalde de Samanco, Arturo Molina Haro, también denunció amenazas de muerte a través de una cuenta de Facebook, en la que se publicaron mensajes intimidatorios en su contra y un video donde se aprecia un disparo de pistola en una de las calles de este distrito de la provincia del Santa.