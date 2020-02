Kevin Villanueva: “Andrea mató a Solsiret y tuvo ayuda”

Kevin Villanueva Castillo niega haber cercenado el cadáver de la activista Solsiret Rodríguez Aybar, como lo asegura su expareja, Andrea Aguirre Concha.

En su declaración ante el fiscal Jimmy Mansilla, Villanueva insinuó, incluso, que el descuartizamiento de la joven estudiante fue obra de Aguirre, quien tenía conocidos en el mundo de la antropología forense, en alusión a que ella fue voluntaria en el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF).

Enredado entre medias verdades, contradicciones y vacíos, Kevin Villanueva también refirió que al día siguiente de la muerte de Solsiret Rodríguez se dirigió muy temprano a su centro de estudios, el Instituto Orson Wells. Pero la Policía lo desmintió indicándole que el geolocalizador de su teléfono celular indicaba que había estado por la avenida Costanera, en San Miguel.

Acusa a Andrea

“¿Por qué Andrea Aguirre lo sindica a usted como cómplice de la desaparición de Solsiret Rodríguez?”, preguntaron los investigadores.

“Creo que (lo hizo) para encubrir a otras personas que le han ayudado. No sé qué personas pueden ser. Ella ha practicado antropología forense en un centro ubicado en Jesús María y sus amigos le han podido aconsejar sobre qué hacer con los restos”, arguyó Villanueva.

Los detectives se dieron cuenta de que no decía la verdad.

El momento clave fue cuando le preguntaron por qué el teléfono de Solsiret Rodríguez seguía activo en su casa, cuando se supone que la activista había viajado al norte del país abandonando a su familia.

Según el reporte de la empresa Entel, la línea telefónica 936145843, correspondiente a Solsiret Rodríguez, realizó una última llamada al número 934807808, perteneciente a su amiga Inés Rodríguez, a la 1.15 de la tarde.

Pero resulta que el citado número de abonado nunca se desplazó fuera de la casa donde vía Solsiret, por lo que se colige que la agraviada tampoco salió.

¿Cómo se explica que el teléfono de Solsiret se encontrara en su vivienda, mientras su familia la buscaba?”, lo desafiaron.

“No sé la razón por la que el celular se encontraba en mi casa”, respondió.

“Andrea Aguirre manifestó que usted cercenó el cuerpo de Solsiret Rodríguez en el baño de su dormitorio?”, insistió la Policía.

“Es mentira”, se limitó a decir Kevin.

“Sin embargo, Andrea Aguirre afirmó que el 24 de agosto de 2016 usted salió de la casa a las 5 de la mañana, llevando en su mochila partes del cuerpo de Solsiret. ¿Cuál es su versión?”, persistió la Policía.

“Lo que ella indica es falso, pero de haber salido, habría salido únicamente a estudiar”, refirió Kevin Villanueva.

“Entonces, ¿cómo explica que ese día, 24 de agosto de 2016, de acuerdo con la ubicación de geolocalización de su celular 954099052, a las 6 de la mañana usted se encontraba por la Costanera?”, le indicaron.

“No sé, no me explico”, dijo. Todo indica que Villanueva mintió. Que está simulando inocencia y desconocimiento y que sabe mucho más de lo que dice.

Historia secreta

El presunto cómplice del asesinato de Solsiret Rodríguez también habló de una presunta relación sentimental con la víctima, lo que habría sido el móvil que llevó a Andrea Aguirre a cometer el crimen.

“¿Desde cuándo mantuvo una relación sentimental con su cuñada Solsiret Rodríguez?

¿En qué fecha empezó y por qué terminó?”, preguntó la Policía a Kevin Villanueva.

“Entablé una relación sentimental (con ella) a finales del 2014 hasta comienzos de 2015. No recuerdo cuándo se inició y cuándo terminó. Se terminó porque era una relación a espaldas de nuestra familia y porque estaba mal”, arguyó.

“¿Usted siempre vivió en el inmueble de la Alameda Colonial con su madre, sus hermanos, su cuñada Solsiret Rodríguez y sus sobrinos?”, interrogaron los agentes.

“A comienzos de 2016 salí de dicho inmueble y arrendé un cuarto en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing, regresando cuatro meses después antes de mi cumpleaños. (...) (Salí) porque recibía constantes mensajes de Solsiret (Rodríguez)”, manifestó.

Cabe recordar que la madre de Solsiret, Rosario Aybar, desmintió esta versión en varias ocasiones, señalando incluso que era una mentira de Kevin Villanueva para defenderse de las acusaciones de acoso presentadas contra él.

Luego vino la pregunta clave: “Usted le contó a su pareja sobre la relación con Solsiret Rodríguez. ¿Cómo reaccionó Andrea Aguirre?”, le dijo la Policía.

“Ella se alejó física y sentimentalmente por un tiempo y después supimos superar ese tema”, contestó lacónico.

“¿En algún momento Andrea Aguirre le reclamó a Solsiret Rodríguez por la relación que tuvo con usted?”, insistió la Policía.

“A mí no me consta que haya tenido una discusión con ella, pero me comentó que quería hablar a solas con Solsiret”, señaló Villanueva Castillo.

La versión recogida de los padres de la víctima por la Policía indica más bien que Kevin Villanueva perturbaba a Solsiret Rodríguez, exigiéndole tener una relación. Incluso, el fiscal del caso señaló que Kevin acosaba a la activista. Solsiret no está viva para defenderse.