“Si prohíben las peleas de toros, mutilarían Arequipa”

Edwar Quispe

Los criadores de toros de pelea consideran que esta actividad es parte de la cultura y tradiciones de Arequipa y niegan que se maltrate al animal. El Tribunal Constitucional (TC) decidirá este 25 de febrero si la prohíbe junto a la pelea de gallos y la corrida de toros, en una sesión y votación que será trasmitida en vivo. Daniel Álvarez sostiene que no quieren generar enfrentamientos. Resalta que estas actividades ya son parte de la idiosincracia de los pueblos y que desea que se salven de ser consideradas como maltrato animal todas esas aficiones.

¿Por qué no se debe prohibir la pelea de toros?

Porque es una manifestación cultural de los arequipeños, de los distritos tradicionales que manejan la agricultura. En base a esta actividad, se han construido colegios, postas médicas, iglesias y puestos para la Policía Nacional. En la Guerra del Pacífico (con Chile entre 1879 y 1884), se compraron pertrechos para los soldados. Es una tradición de siglos.

Este martes el Tribunal Constitucional dará el fallo sobre esta polémica. ¿Confían en que les sea favorable?

Nosotros invocamos a que actúen con mucho criterio y responsabilidad. Si prohíben las peleas de toros, nos mutilarían a los arequipeños. Mediante la Procuraduría del Congreso, entregamos los argumentos de defensa; incluso los alcaldes distritales y autoridades de la provincia y la región de Arequipa han firmado un documento respaldando esta tradición.

¿Por qué no es maltrato la pelea de toros?

Porque se enfrentan dos toros de similares características (peso, asta, edad, etc). Además, un toro destinado para el mercado cárnico dura solo dos años, un toro de pelea vive 17 años según la historia. A muchos no los sacrifican y mueren por edad. Eso no es maltrato. Tenemos un reglamento donde se cuida al toro antes, durante y después de la pelea.

A ustedes los incluyen en un mismo saco con la corrida de toros y pelea de gallos, ¿les parece correcto?

No se puede hacer ningún deslinde, porque las cuatro aficiones estamos dentro de la Ley 30407.

¿Esperan un fallo diferenciado?

No quiero generar enfrentamientos. Yo quisiera que se salven todas las tradiciones de Arequipa. Son cultura, en el caso de la corrida de toros que viene desde España. También tengo entendido que hay 4 millones y medio de peruanos galleros; entonces, es parte de la idiosincrasia de los pueblos y pasa a ser prácticamente una ley. Estamos todos dentro de la misma ley y se deben salvar.