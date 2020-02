La salud de José Huerta, peatón de 69 años de edad que fue atropellado de una unidad del Metropolitano el pasado jueves en la intercepción de la avenida Alfonso Ugarte y Bolivia, se encuentra en estado crítico. Su hijo, Wilmer Huerta, salió al frente para mostrar su indignación por el accionar de las autoridades que intentan responsabilizar a su padre del atropello.

“Lo que más me molesta es que nadie asuma la responsabilidad. Ninguna de las cámaras del lugar estaban disponibles. No corrigen nada. Las calles siguen iguales. Encima nos indigna que le echen la culpa a mi padre y no asuman responsabilidad”, señaló Wilmer Huerta para La República.

El último jueves, José Huerta se encontraba desplazándose por el Centro de Lima, cuando de pronto vio que el semáforo se puso en rojo y dispuso a cruzar la pista como establece la señal de tránsito. Sin embargo, el señor Huerta no se percató que a unos metros se encontraba un agente policial regulando el tránsito a esa hora y que decidió darle el pase al bus del Metropolitano.

Este lamentable suceso ha ocasionado indignación entre los usuarios por redes que reconocen que existe una norma que regula este tipo de situación. Según el artículo 60 del Código de Tránsito, “cuando los efectivos de la Policía Nacional del Perú dirijan el tránsito en una intersección semaforizada, deben apagar las luces de todos los semáforos de dicha intersección”.

Reglamento Nacional de Tránsito.

Sin embargo, esto no sucedió y José Huerta fue atropellado. “Mi papá está en estado crítico. Ha tenido golpes en la cabeza y tiene politraumatismo. Están tratando de estabilizarlo. No lo pueden operar, ya que la cabeza está en un estado endeble y crítico, y si le operan lo pueden perder”, indicó Huerta.

“Han armado todo un escenario para responsabilizar a mi padre”

Wilmer Huerta contó a La República que su familia no ha podido estar pendiente de las investigaciones sobre el caso, ya que han estado en el hospital Loayza desde que ocurrió el hecho.

Sin embargo, el día de hoy se acercaron a la policía del sector y se dieron con la sorpresa que en el parte policial indica que una de las razones del hecho fue el “cruce intempestivo” de José Huerta.

Metroplitano

“Y es claro lo que han puesto ahí, que el Metropolitano estaba en verde y que mi padre ha cruzado intempestivamente. Pero toda la gente que estaba ahí ha visto que no es así. Si tú vas al mismo lugar, vas a ver que todo sigue igual. Siguen haciendo lo mismo. Eso es lo que a nosotros nos molesta. Para la policía no pasó nada. Han armado todo su escenario para responsabilizar a mi padre del accidente”, estuvo Wilmer Huerta.

“Nosotros para ellos no existimos”

Asimismo, Huerta se mostró indignado por el poco interés que muestran las autoridades para cambiar esta situación que es pan de cada día.

“Si ya le pasó a mi papá, ¿no van a hacer nada por corregirlo, no les interesa? En el mismo lugar sigue ocurriendo lo mismo. A media cuadra del hospital sigue ocurriendo lo mismo, no les importa nada. Eso nos fastidia”, indicó.

Wilmer Huerta también declaró que actualmente Protrasnporte está asumiendo los gastos de su padre con el SOAT del Metropolitano. Sobre la responsabilidad de lo sucedido, la autoridad edil no les ha manifestado nada hasta el momento.