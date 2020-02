Federico Rosado

Docente

16 de febrero de 2019, puente San Isidro (Sachaca). Elena Visa Choquecondo, vigía de tránsito del Gobierno Regional de Arequipa, indica a la ingeniera Zuleyka Alatrista Andía que su carro no puede circular por la zona.

La ingeniera se baja del auto y le dice a la señora Visa: “¡Quién eres tú! ¡Quién m... eres tú! ¡Qué ch... te crees, chola de m...! ¡Tú no sabes con quién te has metido, cojuda! ¡Fuera de acá, porquería! ¡Qué te he hecho, salvaje! ¿Escuchas, salvaje? ¡Salvaje de m...! ¿Tú te vas a meter conmigo? ¿Qué m... te crees tú? ¡Babosa! ¡Tú qué eres! ¡Nada! ¿Cómo te llamas, babosa? ¡Te acordarás de mí, babosa, estúpida, basura! ¡Tú, por parir tres porquerías!” (texto seleccionado del video publicado en LR).

Código penal peruano, artículo 323: “El que… discrimina a una o más personas… por motivo racial… identidad étnica y cultural… con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años, ni mayor de tres o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas”.

Llegó el 17 de febrero de 2020. Sí, un año después, pero leemos: “La fiscal Yanet Valdivieso archivó la investigación del caso por el delito de discriminación. Según la fundamentación de la magistrada, la mujer vigía no fue víctima de este ilícito” (LR).

La ingeniera tenía 0.86 gramos de alcohol en la sangre cuando expresó las frases anotadas.

“In vino veritas, in aqua sanitas (en el vino está la verdad, en el agua la salud)”, dijo Gayo Plinio Segundo (23-79 de nuestra era).

Sin embargo, hoy se puede decir: “En la fiscalía está la injusticia y en ella no existe la verdad”. ¡Salud!