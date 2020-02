‘Superman peruano’, uno de los personajes más icónicos del Centro Lima, vive un lamentable momento en su vida luego que el glaucoma que le detectaron hace dos años lo dejara ciego casi por completo. Actualmente sobrevive en el abandono en su precaria vivienda ubicada en Barrios Altos.

Estaban Abel Chávez Martínez contó a La República que además del glaucoma, también sufre otros males que lo han tumbado a la cama y que provocaron su alejamiento de las calles del Centro de la ciudad que por tantos años disfrutó de su personaje.

“Hace 2 años y medio me detectaron glaucoma, pero también siento dolor en todo el cuerpo, me duele la cabeza, espalda y el estómago. He ido al Hospital Dos de Mayo y al Hospital de la Solidaridad, pero solo me han dado calmantes, luego el dolor vuelve a aparecer”, contó con voz endeble a La República.

Actualmente, el ‘Superman peruano’ sobrevive bajo el apoyo de sus hermanos, pero reconoce que es insuficiente ya que siempre han tenido problemas económicos que ahora se han agudizado con su trágica situación.

superman peruano

“Nadie me sostiene económicamente. Mis hermanos me apoyan con 5 o 10 solsitos, pero no es suficiente porque en mi casa siempre falta plata. No tengo buena cama, no tengo un buen colchón. Todas las noches no puedo descansar. No quiero que me abandonen, ¡Dios mío!”, señaló sollozante.

Debido a su actual situación, su principal pedido es poder tener una silla de ruedas adecuada para poder desplazarse y seguir con su vida, porque siente que su inercia lo está conduciendo a la depresión.

superman peruano

“Yo quisiera que me apoyen con una silla de ruedas grandecita para poder desplazarme, porque permanecer postrado me ha generado un estrés enorme, seguro por eso me duele cabeza. Ayúdenme, por favor", sentenció.

“Yo quisiera que grandes personajes como Paolo Guerrero o Juan Diego Flores me apoyen”, agregó Chávez Martínez, el reconocido ‘Superman peruano’.

Los interesados en ayudar al ‘Superman Cholo’ pueden hacerlo al teléfono 986-106-862.