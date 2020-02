Brian Villanueva, padre de los hijos de Solsiret: “Si mi hermano tiene que ver con esto, él tendrá que pagar” | VIDEO

Por: Grace Mora

Brian Villanueva, expareja de Solsiret Rodríguez, la estudiante cuyos restos se hallaron casi 4 años después de que se reportara su desaparición, conversó con La República un día después de que el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva contra su hermano Kevin Villanueva y su cuñada Andrea Aguirre, presuntos asesinos de la madre de sus dos hijos, por el delito de homicidio calificado con gran crueldad.

Recordemos que su gemelo aseguró que no está involucrado en el asesinato y descuartizamiento, pese a que su expareja Andrea Aguirre lo señala como cómplice. “Dos horas después, Kevin salió de la habitación y se metió al baño para ducharse. Me dijo que no entrara al cuarto. Al salir, le pregunté qué había hecho. Él me contestó que había cortado una parte del cuerpo de Solsiret. En esos momentos no sabía que Solsiret estaba muerta, que no se había levantado. Yo estaba llorando y no sabía qué hacer. El me dijo que me callara porque era mi culpa. Yo insistí que solo se había caído y que no podía ser mi culpa. Fue entonces que me dijo que teníamos que arreglar esto, volviendo a ingresar en el cuarto”. Esta es una parte de lo que declaró Aguirre ante el fiscal Jimmy Mansilla.

Para Brian Villanueva, es la justicia quien debe determinar quiénes son los autores del asesinato de Solsiret. Cuando le preguntamos si cree que su hermano fue capaz de descuartizar a la activista, no da una respuesta concreta. Por lo contrario, afirma que tiene dudas.

“Yo quisiera confiar en mi hermano, pero tengo esta duda en mi corazón y a veces me duele porque yo amo a mi hermano. Pero si resulta que él tuvo algo que ver en esto tan horrible que le han hecho a Sol, él tiene que pagar, como tienen que pagar todas las personas que le hicieron esto tan horrible a Sol. (...) Es la justicia quien tiene que demostrar cuál es la verdad. (...) Me parece que quizás, no sé, hay muchas cosas que pasan por mi cabeza acerca de esto. Hay dos opciones, me parece, una es que Andrea por odio a mi hermano lo quiere incriminar y la otra es que Andrea esté encubriendo a otras personas en general que la han podido haber ayudado”, asegura.

Sin embargo, la tesis del fiscal Mansilla señala que Kevin es coautor del delito porque ambos habrían tenido un “plan criminal con división de roles a fin de acabar con la vida de Solsiret Rodríguez Aybar". Recordemos que el mismo detenido admitió que llegó al departamento de la av. Colonial, donde asesinaron a Solsiret, el mismo 23 de agosto de 2016, fecha en la que no se supo más de ella.

Los detenidos pensaron cómo ocultar las pruebas del delito; prueba de ello es la manipulación del celular de Solsiret tras su muerte, según las investigaciones. "Manipulan el celular, utilizándolo para enviar mensajes de texto a través de SMS, a través de Messenger, a través de WhatsApp, a familiares y conocidos de Solsiret, haciendo creer que ella escribía por este medio telefónico, y lo primero que indican es que Solsiret se iba a ir a la ciudad de Huaraz”, señaló el fiscal.

Sobre el vínculo entre Andrea y Solsiret

Brian Villanueva narró lo que recordaba sobre el vínculo entre Solsiret y Andrea. Contó que la madre de sus hijos siempre le contaba que sentía que su concuñada la odiaba.

“Cuando ellas dos salían de compras, por ejemplo, a Barranco, todo era alegría, conversaban como si nada, pero, por ejemplo, cuando salíamos los 4, Andrea la miraba mal o no dejaba que hablara mucho con Kevin. Sol me comentaba que sentía que Andrea la odiaba, ¿ya? Yo no tenía cómo saber qué es lo que pasaba por la cabeza de Andrea. (...) Todo este tiempo Andrea ha odiado a Sol y es por eso que yo no creo lo que ella dice, que ha sido un accidente. Yo creo que esta cosa tan horrible que han hecho con Sol ha sido por odio. Yo en verdad quisiera confiar en mi hermano, de verdad”, relató.

Uno de los argumentos del fiscal Mansilla para pedir la prisión preventiva contra Kevin y Andrea fueron las denuncias de Solsiret contra su cuñado por acoso sexual y tocamientos indebidos. Los padres y los amigos de la estudiante de Sociología manifestaron que ella les contó que Kevin intentó ingresar a su cuarto a la fuerza. En tanto, el juez Sucto, durante la lectura de la resolución, precisó que el hermano detenido se masturbó frente a Solsiret y sus 2 menores hijos.

¿Por qué nunca la buscó?

El 24 de agosto de 2016, un día después de que Solsiret desapareció, Brian Villanueva la denunció por abandono de hogar. Cuando le consultamos por qué no denunció su desaparición, él responsabiliza a los policías, quienes se habrían negado a recibir el reporte. Pero, incluso si esto fue cierto, ¿por qué Brian Villanueva no buscó a la madre de sus hijos durante estos casi 4 años?

“Sol era la madre más amorosa, la compañera más aguerrida, el amor de mi vida. Yo no entiendo que hay gente que me señala, cuando yo ni siquiera estoy siendo investigado. Sol era mi compañera, eso lo saben sus padres y todas las personas que conocieron”, comentó.