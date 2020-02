En Tacna madre pide justicia tras brutal ataque de su pareja

Liz Ferrer Rivera

Lisseth J. T. (36) se encuentra internada en el Hospital Regional Hipólito Unanue desde el martes 18 de febrero. Tiene graves lesiones en el rostro, cuerpo y cabeza por el ataque que sufrió por parte de su expareja Samuel Arcaya Choquejahua (39). "No me acuerdo cómo llegué al hospital. Si no fuese por mis hermanos y mi papá, ahora estaría muerta", declaró con voz débil Lisseth.

Ella, madre de cuatro menores, es movilizada en silla de ruedas por el nosocomio, para que le hagan pruebas que descarten traumas internos. Sus párpados hinchados le dificultan la visión y sus labios tienen cortes que limitan su capacidad para expresarse.

" (Samuel Arcaya) entró por el cerco de la casa (pasando sobre él). Ya dentro, tocó la puerta y mi hija inocente abrió. Me vio y me agarró del cabello y me chancó (el rostro) contra la pared. Ya en el piso me pateó. Sobre mi cuello, puso su pie y me dijo: "Vas a morir, ya no vas a vivir". Me intentaba ahorcar, me estampaba contra el piso, contra la pared... Yo ya no podía (resistir el dolor)", declaró la víctima.

Ella y Arcaya terminaron su relación hace un año. No es la primera vez que es agredida. Lisseth relata que fue golpeada en otra oportunidad y, en el 2018, obtuvo medidas de protección tras denunciar a su expareja. A pesar del fin de la relación, ella afirma que él la buscaba por sus injustificables celos.

La última propuesta de Arcaya hacia ella fue ir de vacaciones a la sierra, pasar vacaciones juntos con sus hijos. Ella se negó. El martes 18, en que Arcaya atacó a Lisseth, había consumido alcohol. Ella recuerda que siempre que bebía se ponía agresivo.

El agresor se encuentra cumpliendo detención preliminar. La fiscal Patricia de la Cruz ha pedido siete días de encarcelamiento para esperar los resultados de la tomografía que debe practicarse a Lisseth en el Unanue. Este equipo estaba inoperativo, pero el hospital anunció que el lunes funcionará.