No se percataron. Un delincuente, aún sin identificar, ingresó al Policlínico Guadalupe como paciente del lugar; sin embargo, sus intenciones eran otras. El sujeto robó un equipo médico costoso de signos vitales en el distrito de Chorrillos.

El criminal se encontraba en el local cuando aprovechó un descuido para subir al tercer piso, donde se encontraba la máquina valorizada en 9000 dólares. Dentro de una mochila, empezó a extraer el equipo para llevárselo, siempre vigilando que nadie apareciera.

Estas acciones del hampón fueron registradas por las cámaras de seguridad del lugar que captaron cómo el sujeto empacó todo en una sola mochila y su mirada siempre hacia la puerta para huir ante cualquier circunstancia. Finalmente, este logra terminar y huir.

No obstante, el criminal no notó que su crimen estaba siendo registrado por las cámaras. Vladimir Maco, médico administrador del Policlínico Guadalupe, mencionó a Latina que denunciaron el hecho el pasado 13 de febrero, pero aún no tienen respuesta.

“Él entra aparentando ser paciente. Las personas que estaban circulando no lo notaron, de seguro, porque pensaron que era una visita”, indicó.

Por otro lado, los administradores no reconocieron al hombre. Su hipótesis es que tal vez alguien del mismo centro le dio los datos necesarios para entrar al lugar. El sujeto salió del hospital con la misma ropa.

Hasta el momento, la comisaría de Chorrillos continúa investigando el incidente y espera que las cámaras puedan ayudar con la captura del sujeto. Los administradores piden celeridad en el caso y las labores pertinentes para dar con el responsable.