Trujillo: Marcelo y Azabache enfrentados por pedido de emergencia

Wilson Castro. Trujillo

Primero fue el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, por la demora en la ejecución de trabajos de rehabilitación de pistas afectadas por el Fenómeno de El Niño costero del año 2017.

Ahora es el presidente del directorio de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib), Eduardo Azabache Alvarado, quien el miércoles se pronunció en contra de la iniciativa de la comuna provincial de Trujillo de declarar en emergencia la ciudad ante el colapso permanente de los desagües.

El alcalde Daniel Marcelo Jacinto se enfrenta hoy a Azabache, a quien cuestiona duramente su negativa a declarar en emergencia la ciudad por el pésimo estado del sistema de alcantarillado.

“Estoy sorprendido (por su respuesta). Él (Azabache) también es autoridad y en lugar de estar a la defensiva debe buscar una solución a este problema. Nosotros no hemos planteado declarar en emergencia Sedalib sino el sistema de las redes de agua y desagüe y estamos pidiendo que lo efectúe el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)”, acotó.

El lunes 17, vía carta notarial, Marcelo pidió a Azabache la convocatoria a Junta General No Obligatoria de Accionistas para declarar en emergencia el sistema de agua y desagüe de la provincia de Trujillo, a fin de que se priorice ante el MVCS el financiamiento para la ejecución de proyectos y/o obras para el cambio de redes de agua y desagüe.

Calificó como ligera la respuesta de Azabache y anunció que exigirá se convoque a dicha junta. “Sedalib señala que ya está por culminar la elaboración del proyecto del centro histórico. ¿Y las urbanizaciones, avenidas? Todo está mal. Miren cómo están las avenidas Perú, Nicolás de Piérola, César Vallejo, Túpac Amaru”, manifestó. Se necesitan unos mil millones de soles para renovar todas las redes, según estimaciones del alcalde.

En su opinión, Azabache tiene temor de que en la sesión se conozca la situación real de Sedalib.

No amerita

El miércoles, Azabache reconoció el mal estado de la red de alcantarillado y que casi a diario se registran aniegos que causan malestar en la población; sin embargo, sostuvo que la situación actual no amerita dicha declaratoria. “La emergencia sanitaria, que es la figura que se le podría dar, no tendría eco en los ministerios de Salud y del Ambiente porque no hay una epidemia”, puntualizó.

El expediente técnico para el centro histórico está casi listo y las obras están valorizadas en S/80 millones que serían financiadas por el MVCS.