Santa Anita: captan a policía agrediendo a su pareja tras verla conversando con otro hombre [VIDEO]

El suboficial identificado como Yordan Torres Rojas fue grabado cuando agredía a su pareja en pleno servicio. Según el testimonio de la joven, ella se encontraba conversando con su amigo cuando apareció el policía y empezó a golpearla. El hecho ocurrió en plena vía pública en el distrito de Santa Anita.

La mujer relató que su acompañantes no la defendió y huyó de la escena porque no quería meterse en problemas. Allí, el policía siguió agrediéndola, le quitó el celular y la acusó de ser la culpable de su conducta.

“Me empezó a golpear cuando le dije que ya me quería ir. Como no me dejaba ir, me golpeó (...) me quitó mi celular. Me golpeó, me dio un codazo y le dije ‘date cuenta de lo que me estás haciendo’. ‘Todo tú lo provocaste’”, manifestó la joven con signos de sangre en sus prendas.

Por otro lado, expresó que el efectivo policial no quiso soltarla a pesar de los gritos de los transeúntes, quienes grababan la escena. En el vídeo se observa que la joven recibió un golpe en la nariz producto de ello, empezó a sangrar.

“Se bajo del patrullero y empezó a golpearme. Mi amigo se fue porque no se quiso meter. Luego, él me hizo entrar a un taxi, pero continuaba agrediéndome, incluso nos bajaron para evitar más problemas”, contó.

Cientos de personas pedían que llamen a la Policía para que detengan al sujeto por violencia contra la mujer. El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció a través de sus redes sociales, donde señaló que se dará una sanción drástica contra el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú.

Mininter se pronuncia por agresión de un policía.

Así también, resaltó que el hecho será visto con los lineamientos de idoneidad policial aprobados recientemente por el Ministerio del Interior, esto puede significar el retiro del agresor.