En la noche del día jueves 21 de febrero, el burgomaestre Jorge Muñoz Wells daba una entrevista a varios medios de comunicación cuando la joven se acercó a lanzarle agua en el rostro tras ignorar su pedido de reclamo sobre la reducción de los pasajes para los escolares en el transporte del Metropolitano.

La joven pertenecería al movimiento estudiantil “Secundaria Combativa” e increpó al alcalde de Lima sobre la falta de atención de sus demandas cuando se acordó una reunión con ellos. El motivo de lanzar el agua se debería a su poca acción por hablar con los escolares.

La joven echó el agua y salió de escena manifestando que el burgomaestre no había atendido el pedido de los escolares. “El Señor Jorge Muñoz iba a reunirse con nosotros, pero fue mentira, nunca nos llamó. Se comunicó con nosotros, pero de ahí, no más. Defensoría estuvo llamando, pero nunca contestó”, dijo la joven.

Por otro lado, dijeron que el movimiento continúa exigiendo por la educación. “¿Por qué no tiene la educación de hablar con los escolares? Estamos exigiendo mejor educación y que el señor se pronuncie”, sentenció.

Además, sobre la atención de otros entes del Estado mencionó que solo la Municipalidad de Lima no los ha tomado en cuenta. “Nunca nos respondió. Hasta el Ministerio de Educación respondió, pero él no, no solo con nosotros, sino también con otros sindicatos. Al parecer no le gusta sentarse, no sé para que es alcalde”, expresó.

Sobre la máscara que llevaba en la mano, la escolar mencionó que lo importante es la denuncia que están realizando. “Señores el hecho no es la máscara. El hecho es que él tiene un compromiso y no lo ha cumplido. Si él no lo hace, exigimos que lo haga. No nos hemos olvidado de que él tiene una deuda con los escolares. Hasta que no cumpla, no nos vamos a cansar”, puntualizó.