Seis tiros acabaron con la vida de Ruth Puertas Solís cuando ella apenas tenía 27 años. Christian Alberto Sánchez Coico (24), padre de su hija de 11 meses la ultimó en julio del año pasado, desde entonces estuvo prófugo, hasta hoy. Por fin, la familia de la víctima de feminicidio ve asomar la justicia, puesto que fue capturado en Argentina tras agredir a su pareja.

Así lo reveló a La República, Agripina Solis, madre de la víctima de feminicidio perpetrado en Carabayllo, quien fue informada por los familiares de la nueva agredida y la Interpol de dicho país este jueves 20 de febrero, según señaló.

Allá en Buenos Aires, el feminicida utilizaba un nombre falso, pero cuando fue capturado por un nuevo caso de violencia contra la mujer, las autoridades identificaron que un pedido de prisión pesaba sobre él. No cambió su rol de agresor.

El sujeto era uno de los pocos feminicidas prófugos que se hallaba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior de nuestro país. Tal como evidenció un informe de este diario, hasta el año pasado apenas 18 asesinos de mujeres se hallaban en este registro que entrega entre 15 000 y 20 000 soles a las personas que brinden información sobre el paradero de estos sujetos.

Ello, a pesar de que solo el año pasado se registró que 38 sujetos que cometieron feminicidio se hallaban prófugos, según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y la Defensoría del Pueblo.

Ruth fue una de las víctimas del 2019, año que marcó una ola de violencia machista sin precedentes en el Perú, ya que se produjo la tasa más alta de feminicidios de la última década, desde que fue tipificado este delito. Junto a ella, otras 168 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, en su mayoría.

“Cuando me enteré de que mi hija estaba embarazada yo fui a hablar con su madre, para que me digan si el hombre iba a reconocer o no a la bebé, porque yo la verdad no dependo de un hombre y si a mi hija le había pasado eso podíamos afrontarlo juntas”, nos dijo su madre al recordar cómo había iniciado la relación entre la víctima y su agresor.

“Dile a mi mamá que ya estoy yendo”

La última vez que Agripina vio con vida a su hija fue cuando se dirigía a una fiesta a la que la invitó la madre de su asesino, con quien llevaba muy buena relación.

Cuando ya iba de regreso a su casa, le escribió a su hermana “dile a mi mamá que ya estoy yendo”, pero ya nunca más regresó a su casa, pues el martes 9 de julio Sánchez Coico le disparó y luego la remató a pesar de las súplicas de la joven madre.

En el feminicidio de Ruth Puertas Solís no solo participó el padre de su hija. Cinco más ayudaron a perpetrar el crimen: la pareja sentimental de Sánchez, un amigo, el taxista y un menor de edad.

Así, la fiscal Consuelo Morales Quiroz, del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Carabayllo solicitó la prisión preventiva de José Enrique Loo Sánchez (40), Nicole Yarumi Oré Madalengoita (18) y José Matías Gonzales Farfán (19), por su presunto involucramiento.

Nicole Yarumi Oré Madalengoita fue sindicada como la autora intelectual del crimen y fue capturada en setiembre del año pasado. Ella también eligió el extranjero como destino para escapar, pues fue detenida en Bolivia.

“Dile a mi mamá que ya estoy yendo” es una promesa que Ruth jamás pudo cumplir y ahora su madre demanda justicia, pues aún falta el proceso de extradición.

“No puedo detenerme por el miedo, tengo que seguir luchando. No me voy a quedar con los brazos cruzados”, promete ahora su madre.