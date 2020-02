Adoptar un gatito ayuda a un niño a ser más empático y a liberar estrés

“Se le puede inculcar responsabilidad, lo ayudará a ser más sociable, más empático, a que sienta cariño y felicidad. Hay varios estudios que señalan que por interactuar con gatos libera estrés porque los animalitos les genera felicidad”. Todos estos son los beneficios que un niño puede obtener por criar a un gatito, según especialista.

Así lo señala a La República la psicóloga clínica, Meylin León, quien trabaja terapias con menores. Y vale recordar estos atributos y cualidades de los felinos que cautivan y generan rechazo, por igual, en este Día Internacional del Gato del 20 de febrero.

Ella señala que es importante que los niños adopten o críen gatos a partir de los seis años porque a partir de esa edad tienen mayor coordinación visomotora y tienen más conciencia de las actividad que realizan.

La especialista indica que en Estados Unidos hay terapias para niños con trastorno del espectro autista (TEA) en la que los gatos ayudan a menores con esta condición. ¿Cómo lo logran?

Niños con autismo van a jugar con gatos con “resultados muy buenos”. “Los niños que van a jugar por varios meses con los gatos pueden sonreír más, ya no se aíslan tanto”, señala León.

Aunque para un niño con autismo es difícil socializar, el contacto con este felino abre una brecha que resulta muy difícil reducir.

Ello porque son animales tranquilos y reservados. Son compañeros, sin ser invasivos. Están presentes, pero no presionan. Los niños se relajan y el cariño hacia sus mascotas les permite avanzar.

Y por qué obviar el componente emocional.

“Me gusta estar mucho con mis gatitos cuando me siento sola o triste. También cuando me siento feliz, siento que aprendo a ser cuidadosa con alguien que no puede defenderse y eso es mucha responsabilidad”, dice una niña de 13 años, cuyos hermanos comparten el amor por estos animales.