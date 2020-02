Joven desaparece en Brasil tras viajar con su pareja y familia por Día de San Valentín [VIDEO]

Una pareja junto a su familia decidieron irse de viaje a Brasil por el Día de los enamorados. Tras pasar unos días en el país vecino, la joven Marilyn López Moreno y la familia retornaron antes, ya que su pareja Jordan Pérez Lacherre (27) haría escalas antes de llegar a Lima.

La última comunicación con la que tuvo con su enamorada, le explicó que iría a un restaurante a comer para luego dirigirse a tomar su vuelo en el Aeropuerto de Guarulhos con la aerolínea GOL; sin embargo, nunca volvió. Su familia esperaba su retorno en el Aeropuerto Jorge Chávez, pero esto no sucedió y reportaron su desaparición.

“Antes de volar me dijo que se iba a almorzar al centro de Guarulhos”, dijo Marilyn López. Han pasado varios días de su desaparición y aún no encuentran respuesta acerca de qué sucedió con el joven. Incluso, pidieron las cámaras de Seguridad del Aeropuerto, donde se revela que no llegó a tomar el vuelo.

Esto genera más incertidumbre en la familia, puesto que la aerolínea GOL aseguró que sí había tomado el vuelo. A partir de ese momento, la pareja empezó a buscar a su pareja y denunciar el hecho a las autoridades.

“Las cámaras de seguridad registraron que nunca regresó al aeropuerto después de almorzar, no embarcó. La falta que tiene la aerolínea, confiarnos que estaba volando. En las cámaras de Guarulhos registra que no embarcó”, declaró a RPP.

Además, relató que unos días después recibió mensajes de Jordan por Whatsapp, donde le pedía en portugués 3000 reales (casi 700 dólares) para realizar compras en la ciudad. Por ello, se comunicó con el Consulado para sentar una denuncia.

El Consulado General del Perú en Sao Paulo emitió un comunicado para dar con el desaparecido en Brasil a la espera que pueda conocerse su paradero.

Comunicado del Consulado.

La joven continúa en su lucha de encontrar a su pareja desaparecida por más 4 días. Incluso, el jueves 20 de febrero, invocó a una vigilia y cadena de oración por su pareja Jordan Lacherre. A través de su cuenta de Facebook agradeció los constantes mensajes de fuerza hacia él.

Hasta el momento, Jordán Pérez Lacherre continúa sin ser hallado y temen que le haya sucedido algo malo.