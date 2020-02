Padres de solsiret piden la custodia de sus nietos

La lucha de los padres de la joven Solsiret Rodríguez Aybar por alcanzar justicia se libra en diferentes frentes.

Mientras la Fiscalía hace su trabajo para lograr la prisión preventiva de dos de los principales sospechosos de la muerte de la joven, Carlos Rodríguez y Rosario Aybar, padres de la exactivista reclaman la custodia de sus dos nietos.

“Los hijos de mi Solsiret están en constante peligro, están viviendo en la casa donde su madre fue asesinada y cercenada. Ellos no pueden continuar viviendo en el entorno familiar que ha dado muerte a mi hija”, señaló con indignación la madre de Solsiret.

Y es que, desde que desapareció la joven madre, sus dos pequeños, una niña y un niño, se mantuvieron viviendo con su padre, Brian Villanueva, en el inmueble donde también vivían Kevin Villanueva y Andrea Aguirre, la pareja que justamente se encuentra ahora enfrentando a la justicia por la muerte de Solsiret.

PUEDES VER Caso Solsiret Rodríguez: solicitan prisión preventiva para Kevin Villanueva y Andrea Aguirre

“Ya me quedé sin mi hija, ahora me voy a quedar sin ellos (los nietos), no es justo. Yo pido al Ministerio de la Mujer que nos pueda apoyar en ese sentido para lograr la custodia de mis nietos”, señaló Rosario Aybar.

Para esta pareja de esposos es importante que sus nietos estén bajo sus cuidados pues, en la vivienda donde actualmente se encuentran, no existen garantías de que los menores tengan bienestar.

PUEDES VER Padres de Solsiret Rodríguez piden la custodia de sus nietos

“Es muy probable que incluso ellos hayan presenciado la agresión de su madre y nadie ha pensado en la salud emocional de esos niños. Definitivamente no pueden seguir con el padre”, dijo por su parte Carlos Rodríguez.

Les piden perdón

Horas después, ambos padres acudieron a la sede del Ministerio del Interior y allí sostuvieron una reunión con el titular de esta cartera, Carlos Morán, y con la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Gloria Montenegro.

De parte del titular del sector Interior recibieron el compromiso de sancionar a todos los efectivos policiales que actuaron de forma negligente frente al caso desde el 2016.

“Tienen suficientes motivos para estar indignados por lo que han hecho algunos policías y el entonces ministro del Interior. A nombre del Estado peruano, les expreso las disculpas del caso, les hemos fallado como Estado”, aseveró Morán (Ver página 5).

Apoyarán su pedido

Por su parte, la ministra de la Mujer se comprometió a canalizar, a través del equipo legal del ministerio, el pedido de Rosario Aybar y Carlos Rodríguez para lograr la custodia de los hijos de la desaparecida activista, por considerar la medida justa.

“No descansaremos hasta que los hijos de Solsiret recuperen la estabilidad de un ambiente familiar seguro, de protección y amor”, dijo Montenegro.

Hoy o mañana sábado y luego de más de tres años, los padres de Solsiret Rodríguez serían testigos de la primera diligencia judicial sobre el caso: la formulación de cargos para la prisión preventiva y la respuesta del Poder Judicial a un caso que ha indignado al país.

¿Qué pasará con Brian Villanueva?

¿Por qué sobre la pareja de Solsiret, Brian Villanueva, no recae ningún pedido fiscal hasta ahora? “La prioridad de la Fiscalía ahora es lograr la prisión preventiva tanto de Andrea como de Kevin. Hoy se vence la detención preliminar, por eso era importante centrarnos primero en los sospechosos principales. Lo importante de una prisión preventiva es que, a su vez, otorga tiempo para continuar con las investigaciones y sumar, tanto nuevos elementos como implicados, y allí no se descarta que Brian sea considerado”, explica Edith Aiquipa, abogada del equipo legal de Flora Tristán.