¿A qué se debe el problema de disfunción eréctil?

Hay dos grupos grandes. Uno de ellos es orgánico, en el cuerpo, que representa el 80%, y otro de origen psicológico, 20 %. Dentro de los problemas orgánicos lo más frecuente es el problema vascular, que es un problema de los vasos sanguíneos.

¿Cómo se presenta?

Tenemos vasos sanguíneos, un vaso donde entra sangre, y otros que sacan la sangre de todos los órganos. El vaso donde entra la sangre al pene debe responder de manera adecuada a un estímulo sexual.

¿Cómo así?

Por ejemplo, al ver una mujer sensual o un coqueteo, ese estímulo hace que el vaso de ingreso de sangre se abra y permita que rápidamente entre mucha sangre al pene, eso genera la erección.

¿En cuestión de edades, cómo afecta este mal?

Se estima que por encima de los 40 años, el 51 % de hombres tiene problemas de algún grado de disfunción eréctil, además, si consideramos todas las edades adultas (de 18 a más de 90 años) se considera que el 10% y el 20% puedan tener un grado de disfunción.

¿Y en los adultos mayores?

Por encima de los 70 años es el 80 %. También en los que superan los 80 años es el 85 % de la población. A mayor edad es más frecuente la presencia de este mal.

¿En los jóvenes existe disfunción eréctil? ¿De qué forma se presenta?

En los jóvenes cambia la proporción, hay mucho más porcentaje de enfermedad de origen psicológico, por ansiedad del primer encuentro, la ansiedad del rendimiento.

¿La alimentación, cómo influye?

Toda alimentación que hace daño, de alguna manera va a afectar la circulación de la sangre. La alimentación rica en grasas, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, los altos niveles de estrés van a hacer que los vasos sanguíneos se dañen.

Pero un fumador habitual rinde en el acto sexual...

En medicina, un paciente intenta generalizar, cada individuo es diferente. Por ejemplo, el 95 % de los gorditos, que fuman y son sedentarios, se van a enfermar de impotencia, eso no quiere decir que sea el 100 %.

En la creencia habitual existen alimentos afrodisiacos. ¿Esto es cierto?

No he visto estudios que desmitifiquen. Los alimentos per se no mejoran o empeoran la erección de una persona, hacen efecto placebo, porque la persona se condiciona mentalmente en que su respuesta será mejor.

El Perú tiene un producto, como es la maca...

Hay algunos productos de origen naturista que tienen algunos estudios, la maca peruana está en uno de ellos. El ginseng es una raíz china, la yohimbina y otros. Son productos naturales que tienen estudios que demuestran que puede mejorar la disfunción eréctil, aunque a veces la información es contradictoria, hay estudios que afirman mejora, y otros que no.

Hay adultos mayores que no rinden en el acto sexual ni con ayuda de la pastilla. ¿Qué solución podrían tener?

El tratamiento de disfunción eréctil es escalonado, son tres etapas. El primero es con medicamentos orales, como las pastillas, bombas de vacío, la psicoterapia. Si esto no te funciona, pasamos a la segunda línea, que son los medicamentos inyectados, donde inyectan directamente en el pene y genera que los vasos sanguíneos se abran, allí logra la erección. Además, colocan la medicina en la uretra.

¿Y la última alternativa?

Allí pasamos a la tercera línea que son las cirugías, lo más común es colocar prótesis de pene, que busca remplazar el tejido eréctil normal, por unas bombas hidráulicas que se llenan según la necesidad del paciente, son escalones.