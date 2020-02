"No me gusta cómo he encontrado a mi hija, pero la encontré".

Rosario Aybar aún tiene fuerzas. Las mismas que desde hace 4 años la mantuvieron de pie tras la desaparición de su hija Solsiret Rodríguez, de 23 años. Aquellas que le permitieron desafiar la ineficiencia y falta de empatía de los operadores de justicia: desde el superior PNP Pastor Bocángel, del Departamento de Investigación Criminal del Callao –que le dijo que “su hija debía estar con la cabeza caliente y debía haberse ido con otro”–, hasta las primeras fiscales que le sugerían que vaya a buscarla en la casa de sus amigas o pida dinero a las ONG para solventar viajes y dar con ella.

Sin embargo, pese a todo, su solitaria lucha tuvo resultados el último martes, por la noche, cuando se supo el hallazgo de restos humanos que, según confirmó el Ministerio Público, pertenecen a la activista feminista y estudiante de Sociología.

Estos fueron encontrados en la vivienda del Cercado de Lima de Andrea Aguirre Concha (28), expareja de Kevin Villanueva Castillo (25), su cuñado. Ambos están bajo detención preliminar –que vencerá mañana– por los delitos de encubrimiento y homicidio. No obstante, la figura aún puede cambiar y podría incluirse a más implicados, según el Ministerio Público. Por lo pronto, ya definió que se solicitará la prisión preventiva al Poder Judicial.

Para la detención de ambos, en Lima y Huaraz, tuvieron que pasar 3 años y 5 meses de la desaparición de la madre de dos niñas.

Y para ello tomaron como pieza clave el celular de la víctima: el chip había sido retirado e ingresado al teléfono de Andrea Aguirre, lo cual dio un indicio de que ella tuvo en su poder el aparato y lo había manipulado.

“Dos meses después de la desaparición se realizó una llamada telefónica al operador Entel a fin de cancelar la línea (...) Una persona llama y se hace pasar por Solsiret”, señala el fiscal del Callao, Jimmy Mansilla, quien en enero del 2019 asumió el caso, que había sido archivado. Tras ello se dispuso la detención preliminar, lo cual dio paso a la confesión de Aguirre Concha.

Hay que recordar que el día de la desaparición de Solsiret (23 de agosto del 2016), el padre de sus hijos, Brian Villanueva (hoy en libertad), manifestó que ella le había enviado un mensaje de texto diciendo que se encontraba en el terminal terrestre de Lima Norte, pues se iba de viaje.

PUEDES VER Lo que se sabe de los dos detenidos por la desaparición y descuartizamiento de Solsiret Rodríguez

Por ahora, el registro de voz detectado en el celular ha sido sometido a una pericia para ratificar que se trata de Aguirre.

Ella, vale indicar, había sido voluntaria del Equipo Peruano de Antropología Forense, según refirió dicha institución, la cual condenó el crimen.

Versiones y sanciones

Ayer, mientras esto se conocía, en el interior de la Dirección Nacional de Criminalística (Dirincri) se llevaba a cabo el interrogatorio a Kevin Villanueva y Andrea Aguirre. En el exterior, colectivos, congresistas electos como Arlette Contreras y exlegisladoras como Tania Pariona, Indira Huilca y Marisa Glave realizaban un plantón exigiendo la prisión efectiva de los implicados y que los operadores de justicia cumplan con su trabajo. La Policía intentó retirarlas del frontis.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que, durante la sesión, Kevin Villanueva sindicó a Andrea como autora del crimen.

Según la familia y la defensa de Solsiret, los acusados refieren que la muerte de la joven se dio al golpearse contra el lavadero del baño tras un forcejeo con Andrea, quien luego llamó a Kevin para planificar cómo desaparecer partes del cuerpo. “Es claro que hubo un homicidio. Pero no me parece un relato sincero. Andrea tiene mucho cuidado en no incluir a otro miembro de la familia más que a Kevin”, dice la abogada Edith Aiquipa.

La versión inicial refería que Solsiret cayó de las escaleras tras una discusión.

Y ayer, tras la audiencia de control de identidad realizada en el Callao, Villanueva gritó: “Soy inocente, Andrea es la criminal”.

Este sujeto había sido acusado por Solsiret Rodríguez de haberla acosado sexualmente.

Su hermano y padre de las hijas de Solsiret, Brian Villanueva, se encuentra en libertad y no se conoce su paradero.

Tardía reacción

“Desde la desaparición, el Ministerio Público se rehusó a hacer la búsqueda”, dice la madre Rosario Aybar, quien también recuerda que esta entidad no tomó en cuenta las declaraciones de una de sus nietas (que hablaron de un golpe en la cabeza) y que solo ante su insistencia se realizó –recién el 2017– la prueba de geolocalización que dio como resultado que el celular de Solsiret siempre estuvo en su casa del Callao, donde vivía con su pareja y donde se habría dado su muerte. Luego fue trasladada al Cercado.

Otra medida que generó indignación fue un informe de la Policía (2016), hecho durante la gestión del exministro del Interior Carlos Basombrío, que aseguraba que Solsiret había viajado al norte, basándose en fotos del Facebook del año anterior.

“Fue un trabajo policial pésimo y hasta frívolo. Terrible frustración no haber sido útil (...). Si pudiera renunciar de nuevo, lo haría. Asumo toda la responsabilidad política”, dijo Basombrío ayer en Twitter, cuatro años después de la desaparición. Por su parte, la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Callao dispuso actos de indagación previa contra las fiscales que estuvieron a cargo del caso.

Cronología

23 de agosto del 2016: Brian Villanueva, conviviente de Solsiret Rodríguez, llama a los padres de la activista para alertarles sobre su ausencia. Unas horas después, la denunció por abandono de hogar. Luego de días, el policía Dante Pastor no atendió la denuncia por desaparición porque aseguró que ella “estaba con la cabeza caliente”. Recién la recibieron el 1° de setiembre.

30 de diciembre del 2016: El exministro del Interior Carlos Basombrío firma un cuestionado informe de su sector en el que se asegura que Solsiret Rodríguez estaba en una playa del norte. Lo entrega a congresistas. Su fundamento fueron dos fotos que la estudiante de Sociología publicó en su Facebook antes de que se reportara su desaparición.

23 de agosto del 2018: A dos años de reportada su desaparición, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, padres de Solsiret, denunciaron que las dos fiscales que vieron el caso no investigaban.

Enero del 2019: El caso pasa a manos del fiscal Jimmy Mansilla, quien señaló a Kevin Villanueva y Andrea Aguirre como sospechosos de la desaparición de Solsiret.

14 de febrero del 2020: Tres años y cinco meses después de la desaparición de Solsiret, ordenan detención preliminar por 7 días contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva. Hallan sus restos.