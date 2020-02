Solsiret Rodríguez: separan a policía que no acogió denuncia de desaparición

Luego de que se hiciera público el nombre del oficial que no aceptó la denuncia de desaparición de Solsiret Rodríguez, la ministra ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, se pronunció y confirmó la separación de su cargo.

De acuerdo con la titular de la Mujer, este no sería el primer caso que se registra en nuestro país. Indicó que familias han denunciado no haber recibido apoyo por la Policía Nacional en este tipo de casos.

“Totalmente doloroso (el caso de Solsiret Rodríguez) pero abrazando a los familiares. Felicitarlos por la persistencia. Eso no es lo más grave, tenemos cerca de 200 mujeres desaparecidas y cuando hemos ido lugar por lugar, hay familias que lloran y presentan esa misma queja. Este sistema machista que pone encubre y encarpeta expedentes tiene que terminar. Estamos no solo capacitando a todas las regiones, sino que en este gobierno se han tomado medidas bastante drásticas como sacar a todo personal de comisarías que no han actuado, incluido (Dante) Pastor", indicó la funcionaria de MIMP a RPP.

Ante esta situación, la ministra de la Mujer indicó que aquellos policías que no atiendan inmediatamente los casos de violencia a la mujer serán retirados de sus puestos.

“El policía que falla en el tema de violencia contra la mujer, no solo cuando se llega al feminicidio, sino en la atención inmediata, se va, eso ya está determinado”, afirmó.

PUEDES VER Solsiret Rodríguez: solicitan prisión preventiva contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva

Como se recuerda el agente policial Dante Pastor Bocanegra, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, se negó a admitir la denuncia de desaparición que los padres de Solsiret Rodríguez presentaron en agosto de 2016. Según consta en el documento, el oficial de la PNP, el efectivo adujo que la estudiante estaría “en la casa de otro hombre” y “con la cabeza caliente”.