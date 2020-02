Piden custodia. La madre de Solsiret Rodríguez, estudiante que desapareció en el 2016 y fue encontrada muerte casi cuatro años después, mostró su preocupación por el bienestar de sus nietos quienes continúa viviendo junto a su padre Brian Villanueva, hermano de uno de los implicados en el asesinato de la joven activista.

Durante una entrevista con RPP, Rosario Aybar, madre de Solsiret, hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para solicitar la custodia de sus nietos de 5 y 6 años de edad. Según indicó, ellos se encuentran en “constante peligro”.

“¿Dónde está esas criaturas? Mi nieta tiene 5 años (…) Eso (la muerte de Solsiret) sucedió en presencia de mis nietos. Esos niños ¿Por qué siguen con ellos? Pido al Ministerio de la Mujer la custodia temporal de ellos. Están en constante peligro. Queremos acciones”, indicó la progenitora de la estudiante de Sociología.

Por su parte, César Rodríguez mostró su incomodidad por los extensos trámites que debe realizar para solicitar la patria potestad de sus nietos.

“Yo he recibido una llamada del Ministerio de la Mujer. Me dijeron que estaban haciendo las revisiones de las citas que habían tenido los niños. Yo he presentado todo", mencionó.

Asimismo, durante esa misma entrevista, Rosario Aybar indicó que su hija murió cercenada y no como indicó Aguirre, tras caerse de un cuarto piso.

“Ya está confirmado por el fiscal que ella no tiene ninguna fractura en el cráneo, ella no murió por un golpe en la cabeza. Murió cercenada”, indicó durante una entrevista en RPP.