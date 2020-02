Padres y madres de familia denuncian que los colegios en donde han solicitado matrícula para sus hijos se les ha negado por su condición aduciendo, en muchos casos, que no hay vacantes , no hay infraestructura accesible y que no pueden hacer adaptaciones u otorgar ajustes, a pesar de que la Política de Educación Inclusiva se aprobó en el 2013.

La Defensoría del Pueblo informó que en el caso de las instituciones educativas y privadas, los padres de familia manifestaron que éstas exigen la contratación de personas de apoyo durante las clases o el pago de una doble pensión.

Según la Defensoría, en estos casos, Indecopi tiene la obligación de supervisar que los colegios privados no hagan cobros adicionales asociados a la condición de discapacidad u otra necesidad educativa.

En tanto, Malena Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad advirtió que la negación de matrícula y la exigencia de cobros adicionales constituyen barreras que discriminan a las niñas y niños con discapacidad y terminan excluyéndolos del sistema educativo.

PUEDES VER. Menores con discapacidad no pueden ser marginados de colegios regulares

“Esta situación continúa afectando a toda la población con discapacidad, especialmente a quienes tienen menos recursos económicos”, agregó.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Ministerio de Educación (Minedu) y a las direcciones regionales de educación para garantizar que las y los estudiantes con discapacidad y con otras necesidades educativas como: déficit de atención, hiperactividad, dislexia, discalculia y otros tengan acceso a una educación inclusiva de calidad, gratuita y en igualdad de condiciones.

Asimismo insistió en el llamado de atención a Indecopi para que cumpla con realizar supervisiones continuas durante la etapa de matrícula para garantizar el acceso a la educación sin discriminación y asegurar la idoneidad del servicio educativo.

En diciembre del 2019 la Defensoría reveló a través de un informe que luego de supervisar 779 colegios en todo el país reveló que el 88.04% de niños, niñas y jóvenes con discapacidad no tienen acceso al sistema educativo.