Majes Siguas II: Consejeros de Arequipa a favor y en contra de la Adenda 13

Roberth Orihuela Q.

Los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) expusieron el martes ante el Consejo Regional sobre los beneficios de la Adenda 13 de Majes Siguas II. Se trata de un adicional al contrato que obliga a desembolsar US$ 104 millones para cambiar el sistema de riego. Si no se aprueba, el proyecto estará en peligro. Podría paralizarse ocho años y el consorcio constructor, Angostura Siguas, llevaría al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a un largo proceso de arbitraje, según funcionarios de Autodema. Los consejeros, que tienen la misión de aprobar la Adenda 13, están divididos. El grupo de oposición señala que sería más factible reiniciar las obras con el Texto Único Ordenado (TUO) del 2015, sin tener que favorecer a la empresa con US$ 104 millones.

El consejero José Luis Hancco señala que la Adenda 13 solo perjudicaría los intereses de la región y no debe firmarse.Ysrael Zúñiga manifiesta que, luego de la exposición de Autodema, ya tiene una postura. Indicó que se habla mucho del dinero para el cambio tecnológico, pero no se dice de qué forma resultarán beneficiados los agricultores. "¿Cuánto van a costar las tierras, cómo podrán acceder los agricultores? No dicen nada", dijo.

Por otra parte, están los consejeros oficialistas. El presidente del pleno, Wuile Ayñayanque, indicó ayer que estaría de acuerdo con firmar la Adenda 13, mientras que los funcionarios de Autodema continúen socializando su contenido. "Estamos coordinando más reuniones, para que expongan aspectos técnicos detallados", indicó.

Además, el consejero Richard Cervantes señaló que para él estaría bien firmar la Adenda 13, en cuanto Autodema se comprometa a levantar algunas observaciones. “Tenemos que tener saneados los terrenos para la represa de Angostura y tener un proyecto claro para la reparación del canal de conducción hacia Majes”, añadió.