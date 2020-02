Moquegua: Southern desmiente que condicionen a población para ejecutar obras en Torata

Moquegua. El gerente de Relaciones Comunitarias de Southern Perú, Felipe Gonzales, desmintió un condicionamiento a las autoridades de Torata; de que si no respaldan la ampliación de la mina de Cuajone, no se harían obras en ese distrito.

En Torata, la minera suscribió un convenio con el municipio para financiar proyectos hasta por un monto de S/ 30 millones. Asimismo, había ofrecido financiar la construcción de tres instituciones educativas de nivel inicial entre el Cercado y el centro poblado de San Antonio.

No obstante, hace unos días, hizo llegar un oficio al alcalde provincial de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas, planteando la suscripción de una adenda al contrato. En el documento, se consignó que también se debe garantizar la paz social y respaldar la posible expansión de la planta procesadora en Cuajone.

Felipe Gonzales respondió que la obra de los colegios comienza esta semana sin contratiempos. Asimismo, reiteró que la propuesta de ampliar la mina está en evaluación. No obstante, dijo que, por ahora, no hay nada definido y no debe haber preocupación. Gonzales también indicó que, para la compañía, siempre va estar abierta la disponibilidad al diálogo. No obstante, aclaró que la propuesta de dar S/ 1 000 millones de aporte sigue vigente.