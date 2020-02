Tras el pedido de necesidad de declarar en emergencia el sistema de redes de agua y desagüe de Trujillo, el alcalde Daniel Marcelo Jacinto, señaló que existe temor por que se sepa la situación que atraviesa Sedalib, que tiene muchos problemas, por ello se habría originado que el presidente del directorio, Eduardo Azabache declare sobre el tema.

Tras manifestar su sorpresa por tales afirmaciones, el burgomaestre expresó que la función de Sedalib no solo es cobrar por los servicios a su cargo, sino también ver el tema de ampliaciones y renovación de redes deterioradas. Sedalib tiene muchos problemas económicos ¿con qué dinero podrían hacer obras?, preguntó.

“La población tiene que saber que no es culpa nuestra o negligencia no intervenir en la mejora de las pistas. Hay que asumir responsabilidades. Eso es lo que no quieren que se sepa”, precisó.

Como autoridades debemos buscar solución a los problemas, ver qué debemos hacer ante estas dificultades en lugar de estar a la defensiva. Lo que planteamos es que se pueda declarar en emergencia el sistema de redes de agua y desagüe y que sea el Ministerio de Vivienda el que intervenga, añadió.

“Son muy ligeras sus declaraciones. El requerimiento para que convoque a junta extraordinaria de accionistas está hecho y esperamos que la haga”, dijo.

Recordó que Sedalib recién están terminando el proyecto del cambio de redes del centro histórico. “¿Y fuera del centro? allí también están mal las instalaciones. No nos han enviado un documento oficial, pero nos han dicho por ejemplo que en la avenida Perú no se va a poder intervenir. La pregunta es ¿cuándo se van a sanear estas redes?”, finalizó la autoridad.