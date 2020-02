Maribel Mamani Mamani

Mirian Mamani Quispe tiene 37 años y Zacarías Quispe Allasi 63. Ambos son pacientes con insuficiencia renal. Necesitaban un trasplante de riñón para continuar viviendo.

Ambos habían perdido la esperanza. Sin embargo, una joven de 19 años que acababa de fallecer les devolvió la fe. Su familia autorizó la donación de sus riñones, destinados a estos pacientes renales.

Mirian y Zacarías fueron operados el pasado tres de febrero.

Para Mirian Mamani, esto significó volver a nacer. La llamada la sorprendió: “No pensé que me iban a llamar, pensé que de repente iba a morirme y fue sorpresivo cuando el doctor me llamó”. Zacarías Quispe se siente afortunado con esta donación: “Después del proceso de diálisis, yo salía descompuesto, sin fuerza, y tenía que esperar horas para recuperarme. Estoy contentísimo. Cuando llegué, me dijeron que me gané la lotería, el premio mayor”.

El director del Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco de EsSalud, Rubén Nieto Portocarrero, manifestó que 30 pacientes esperan un trasplante, otros 300 reciben diálisis y la mitad están aptos para recibir una donación y ser intervenidos.

“Todo paciente que termina en diálisis debe ser trasplantable. Fácilmente, no hay donaciones, muchas veces la familia se niega; una de las razones es el aspecto religioso, pues creen que Dios no los aceptará incompletos, sin órganos”, dijo Nieto. Recalcó que donar es un acto de amor y ninguna religión se opone a la vida; por tanto, los creyentes no deberían oponerse a la donación.