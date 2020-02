Luego de cuatro años de desaparición de Solsiret Rodríguez, los restos de la joven estudiante de Sociología fueron encontrados cercenados envueltos en fardos en el interior de la vivienda de la concuñada, Andrea Aguirre. Ahora, los padres piden justicia para conocer qué sucedió con su hija.

Este miércoles 19 de febrero, los padres de Solsiret Rodríguez declararon a La República sobre cómo han sido sus primeras impresiones después de encontrar los restos y el proceso de la investigación.

Según las declaraciones de la madre de Solsiret Rodríguez, la concuñada, Andrea Aguirre, confesó que “tuvieron una discusión el día 23 de agosto de 2016, forcejearon, mi hija se resbaló y cayó desde el cuarto piso”.

“Era mi hija. Era una persona alegre”, expresó. La señora Rosario Alva manifestó que siempre la tenía presente a Solsiret por su alegría y preocupación hacia ellos. Sobre la tenencia de los menores de edad mencionó que espera que ellos se encarguen de la crianza.

Además, declaró que siempre sospechó de su cuñado, Brian Villanueva, quien se encuentra desaparecido. “Sospeché de él, nunca apoyo a la búsqueda. Siempre decía que estaba ocupado por sus hijos”, dijo.

Acerca del acoso que sufría su hija, señaló que Solsiret mencionó que siempre pasaba. “Kevin acosaba a mi hija, ella me lo manifestó. La molestaba”.

Por otro lado, su padre Carlos Rodríguez expresó su tristeza por la pérdida de su hija. “Voy a encontrarla. Voy a tener paz. Yo no creo. Yo tengo mis años y a nadie en el mundo, le deseo lo que he estado pasando. No hay dolor más grande que perder a una hija”, mencionó entre lágrimas el padre de Solsiret.

Por otro lado, sobre la prueba de Luminol, mencionó que se frustró cuando se realizaron los exámenes luego de seis meses porque ya habían realizado modificaciones en la vivienda. “El Fiscal (de ese tiempo) no se tomó en cuenta y no se hizo”, expresó.

Además, el padre también ratificó lo dicho por su esposa sobre las palabras de la hija de Solsiret Rodríguez. "Ma chol golpear cabeza, papa brian llevar hospital’”, mencionó que dijo la menor de edad.

Según Carlos Rodríguez, aún hay muchos cabos que resolver dentro del caso. Además, sobre las declaraciones de Kevin Villanueva, Andrea Aguirre y Brian Villanueva, manifestó que ellos no dijeron que la verdad y que incluso mencionaron que Solsiret los acosaba a ellos (Kevin y Andrea).

Por último se refirió sobre la justicia en nuestro país. “En el Perú y nuestra justicia puede pasar cualquier cosa. Quiero creer, pero aquí suceden cosas insólitas”, manifestó.